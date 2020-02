Vatovec: Kakršnakoli nova koalicija bi bila še slabša od Šarčeve

V Levici pričakujejo, da bodo predčasne volitve nekoliko spremenile razmerja sil med strankami in dale prednost programom oziroma izvajanju določenih politik, ki bodo bolj napredne in takšne, ki bodo lahko izboljšale življenje ljudi. Po njihovih ocenah to z novo koalicijo ne bo mogoče, zato so volitve edini način, da se zgodi premik k vsebinam, poroča STA.

Vatovec: Preračunavanje je pogojeno s tem, da se ohrani stolčke

"Trenutno je kakršnokoli preračunavanje očitno pogojeno zgolj s tem, da se ohrani stolčke na ministrstvih in v državnem zboru, ne gre pa za programske pogovore oziroma iskanje odgovorov in rešitev za ključna vprašanja v družbi," je po pogovoru s predsednikom države Borutom Pahorjem povedal vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec.

Morebitno oblikovanje nove vlade pod vodstvom SDS je po njegovem mnenju odvisno od tega, kako daleč so pripravljene iti stranke, ki so še pred letom in pol zatrjevale, da takšna koalicija ni mogoča: "Če se bo to zgodilo, bo to le potrdilo oportunost določenih strank, da so obljube, zaveze ali stališča pripravljeni spremeniti oziroma obrniti na glavo, da ohranijo ministrske in poslanske položaje."

Levice ne bo ne k Janši ne k Bratuškovi

V Levici se tako po njegovih navedbah ne bodo odzvali niti na Janševo povabilo na pogovore za novo vlado niti na vabilo predsednice SAB Alenke Bratušek. Ta je stranke z izjemo SDS povabila k razmisleku o oblikovanju projektne vladne koalicije, ki bi volitve zamaknila za toliko časa, da bi jim uspelo sprejeti spremembe volilne zakonodaje in morda nekatere nujne zakone.

V Levici se ne bodo odzvali ne na povabilo Janeza Janše ne pa povabilo Alenke Bratušek. Foto: STA

Vatovec je namen SAB, torej da bi šli na predčasne volitve po novi volilni zakonodaji, označil za kontradiktoren. Spomnil je, da se je 59 poslancev z jasnim namenom podpisalo pod predlog sprememb volilne zakonodaje, in sicer za ukinitev volilnih okrajev in uvedbo relativnega prednostnega glasu. Po njegovih besedah želijo uresničiti odločbo ustavnega sodišča in vpeljati več kot potrebne spremembe v volilnem sistemu, ki ga je treba poenotiti z drugimi volitvami in omogočiti večji vpliv volivcev.

"Sestaviti vlado, da postane to pogoj ali sredstvo, s katerim bi šli na volitve že po tem sistemu, je zgrešeno," je opozoril Vatovec. Po njegovem mnenju je treba predlog zakona resno obravnavati in ga sprejeti. Če so stranke, ki so ga podpisale, iskrene, bodo to storile ne glede na to, ali bo od tega odvisna njihova prihodnja pot, je dodal Vatovec.