Han: Pri sestavljanju vlade je najprej na vrsti Janša

Zaradi odgovornosti do ljudi in do države je po padcu vlade Marjana Šarca najpametneje, da gremo čim prej na predčasne volitve, je po pogovoru pri predsedniku republike Borutu Pahorju povedal vodja poslancev SD Matjaž Han. Predčasne volitve so tako prva izbira SD, se pa po Hanovih besedah zavedajo legitimnosti SDS, da poskuša sestaviti novo vlado.