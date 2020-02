Nova antijanševska koalicija? "Židan ni hotel reči, da bi rad sestavil vlado."

Novinar in urednik Spletnega časopisa Peter Jančič meni, da pri vabilu Alenke Bratušek na pogovore o oblikovanju nove projektne koalicije, na katere predsednica SAB izmed vseh parlamentarnih strank ni povabila le SDS pod vodstvom Janeza Janše, ne gre za nič drugega kot za poskus oblikovanja nove antijanševske koalicije.

"Židan ni hotel reči, da bi rad sestavil vlado"

"SD pod vodstvom Dejana Židana je Bratuškovo uporabila za to, da je poslala to vabilo. V položaju, v kakršnem bi bili brez tega vabila, bi bili pred strankami samo dve izbiri, in sicer bodisi predčasne volitve bodisi nova vlada pod vodstvom Janše. S to spremembo se je nabor možnosti razširil. Židan ni hotel reči, da bi rad sestavil vlado, Šarec tega ne more reči, ker je ravnokar odstopil, zato so v boj poslali Bratuškovo, ki je bila primerna tudi zato, ker je nekoč že sestavila vlado proti Janši," meni Jančič.

Dejan Židan (na fotografiji) ni hotel reči, da bi rad on sestavil vlado, Marjan Šarec tega ne more reči, ker je ravnokar odstopil, zato so v boj poslali Alenko Bratušek, meni urednik Spletnega časopisa Peter Jančič. Foto: STA

Po njegovih besedah si Bratuškova v tem trenutku zagotovo ne želi niti predčasnih volitev niti nove vlade pod vodstvom prvaka SDS. "Če bo Janša novo vlado sestavil brez nje, bo Bratuškova ostala brez službe. Ker na zadnjih volitvah ni bila izvoljena za poslanko, bi izpadla tudi z vseh glavnih političnih funkcij, ki so pomembne za to, da se lahko predstavljaš v javnosti. Na volitve pa si tudi ne želi, ker ji v tem trenutku ne kaže najbolje," meni Jančič.

Zorko: V SAB so vedno vztrajali, da s SDS ne gredo v koalicijo

Ustanovitelj agencije Valicon Andraž Zorko medtem poudarja, da v ustavi nimamo natančno določenega pravila glede tega, kdo od predsednikov strank v parlamentu bi moral po odstopu premierja oblikovati novo večino: "Vse stranke imajo pravico in na neki način dolžnost, da predlagajo rešitev. Poteza manjše stranke, kot je SAB, je čisto naravna, logična in smiselna, ne nazadnje pa tudi simbolična, ker je bila Bratuškova v določenem obdobju predsednica vlade."

Predsednica SAB Alenka Bratušek je na pogovore o oblikovanju nove projektne koalicije povabila vse parlamentarne stranke, razen SDS. Foto: STA

Vabilo Bratuškove vsem parlamentarnim strankam z izjemo SDS lahko razumemo tudi kot poskus oblikovanja antijanševske koalicije, pravi Zorko, a dodaja, da je to povsem v skladu s tem, kar je omenjena stranka napovedovala že pred zadnjimi volitvami: "V SAB so ves čas vztrajali pri tem, da s SDS ne gredo v koalicijo. Če so pred volitvami govorili, da v koalicijo s SDS ne bodo šli, zdaj z nepovabilom SDS ostajajo konsistentni."

Jančič: Spremembe volilnega zakona predvsem v korist prvakov strank

Jančič medtem poudarja, da je pri pobudi Bratuškove najbolj smešno to, da ta pravi, da bi projektno vlado za krajši čas izkoristili za to, da bi spremenili volilni zakon: "To pomeni, da bi naredili takšen zakon, po katerem bi bila na primer Bratuškova in Erjavec (nekdanji prvak DeSUS Karl Erjavec, op. a.) lažje izvoljena. Zaradi preferenčnega glasu bi imeli predsedniki strank več možnosti, da prepričajo volivce, da izvolijo ravno njih, ne pa kogarkoli iz stranke, kar se je dogajalo zdaj."

"Šarec ni čisto zanič vodil vlade, v tej sestavi se boljše pač ni dalo. Njegovemu nasledniku ne bo nič lažje, tudi če krmilo prevzame tisti, ki je pri tej pobudi za Bratuškovo, torej Židan," meni novinar in urednik Peter Jančič (na fotografiji). Foto: STA

Na vprašanje, koliko časa bi zdržala nova koalicija, če bi bila njena glavna točka politična linija proti Janši, Jančič odgovarja, da ne vidi nobenega razloga, da bi bila takšna vlada lahko boljša od Šarčeve: "Šarec ni čisto zanič vodil vlade, v tej sestavi se boljše pač ni dalo. Njegovemu nasledniku ne bo nič lažje, tudi če krmilo prevzame tisti, ki je pri tej pobudi za Bratuškovo, torej Židan. Ta je na zadnjih volitvah dobil manj glasov kot SNS Zmaga Jelinčiča leta 1992, zdaj pa bi s tem nekdo sestavljal vlado. Ali se šalijo?"

"Kje je pravzaprav razlika med SNS in SDS?

Zorko na drugi strani meni, da LMŠ, SD, NSi, DeSUS, SAB in SMC lahko predstavljajo skupino strank, ki bi bila v obliki koalicije sprejemljiva za širši krog volivcev, saj v njej ni nobene stranke s skrajnimi stališči in nobene stranke z visoko stopnjo zavračanja pri volivcih: "To je pravzaprav neka naravna koalicija šestih strank, če izvzamemo SNS. Ta stranka je presenečenje, obenem pa se poraja vprašanje, zakaj SNS da, SDS pa ne. Izjave Zmaga Jelinčiča so redko strpne. Kje je pravzaprav razlika med SNS in SDS?"

Soustanovitelj agencije Valicon Andraž Zorko meni, da so predčasne volitve v resnici najslabša mogoča izbira, tudi zato, ker se razmerje moči v parlamentu po novih volitvah ne bi bistveno spremenilo. Foto: Ana Kovač

Ob tem ustanovitelj agencije Valicon poudarja, da so stranke v trenutnem političnem položaju svoje rešitve dolžne predlagati, ker bi bile predčasne parlamentarne volitve v resnici najslabša mogoča izbira, tudi zato, ker se razmerje moči v parlamentu po novih volitvah zaradi volilne zakonodaje ne bi bistveno spremenilo.

"Na zadnjih predčasnih parlamentarnih volitvah smo bili po dolgih letih priče manjšemu obsegu taktičnega glasovanja. Ker ni bilo pogojev za to, da bi se večji del podpore k eni stranki zlil samo zato, da Janša ne bi zmagal, smo v parlamentu dobili osem strank. Če bo res prišlo do novih predčasnih volitev, ne vidim možnosti za bistveno drugačen scenarij," še meni Zorko.

"Tvit posameznika ni tako zelo pomemben"

Tvit nekdanjega poslanca SDS Vinka Gorenaka Foto: Twitter V nasprotju z Bratuškovo je Janša na pogovore o oblikovanju nove koalicije povabil prvake vseh parlamentarnih strank. Še pred tem se je na Twitterju pojavil zapis nekdanjega poslanca SDS Vinka Gorenaka.

"Sanjal sem: Pridem na Trstenjakovo 8 v Ljubljani, kjer domuje SDS. V predprostoru vidim Erjavca, Jelinčiča in Bratuškovo, ki klečijo na koruznih zrnih. Ja, kaj pa je to, vprašam tajnico Janeza Janše. Čakajo na sprejem pri Janši, mi je odgovorila. Okej, naj počakajo, imam prednost, sem ji rekel," je zapisal Gorenak, ki je kasneje omenjeno objavo izbrisal.

Na vprašanje, kaj lahko omenjeni tvit pomeni za pogovore o oblikovanju nove koalicije pod vodstvom SDS, Jančič odgovarja, da pri tem ne gre za uradno stališče stranke: "Tvit posameznika ni tako zelo pomemben, je pa lahko medijsko pomemben, ker imajo levosredinske stranke v nasprotju z desnico zelo velik vpliv na številne medije. Ni čudno, da je bil ta tvit umaknjen, ga pa sam ne bi jemal kot resno politično potezo."

Dodaja, da je povsem običajno, da je Janša kot relativni zmagovalec zadnjih volitev z veliko prednostjo pred zasledovalci pobudnik pogovorov s preostalimi parlamentarnimi strankami. "Če bi bili drugi pametni, bi se v dobro države že pred letom in pol dogovorili ter nato sestavili neko vlado, ki bi konsistentno zdržala štiri leta in državo peljala naprej. Kaj pa je to, kar smo zdaj doživeli? V letu in pol so ravno sprejeli proračun za letos in prihodnje leto, potem pa so odstopili in rekli, da ga ne bodo izvedli. To je neposredno rušenje države," še meni Jančič.