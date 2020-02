Bratuškove ne bo k Janši, manjkal bi lahko tudi Jelinčič

Iz stranke SAB, ki jo vodi predsednica Alenka Bratušek, so sporočili, da se v petek ne bodo udeležili pogovorov o oblikovanju nove koalicije, ki jih bo gostil prvak SDS Janez Janša. Kot so poudarili v SAB, bodo namreč ob isti uri, kot so napovedani pogovori z Janšo, zasedali organi njihove stranke. Pogovore z Janšo bi zaradi nedavnega prestopa poslanke Lidije Ivanuše in ponedeljkovega tvita nekdanjega poslanca SDS Vinka Gorenaka utegnil izpustiti tudi prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti.

Bratuškove v petek ne bo k Janši

"Zato se bomo predsedniku SDS opravičili, da nas ob tej uri na pogovore ne bo. O tem, kako naprej, bo znano po napovedanem srečanju organov stranke," so še sporočili iz SAB. Spomnimo, da so pri Bratuškovi v ponedeljek na pogovore o oblikovanju začasne projektne vlade povabili vse parlamentarne stranke, razen SDS.

V SAB so v ponedeljek na pogovore o oblikovanju začasne projektne vlade povabili vse parlamentarne stranke, razen SDS. Na fotografiji predsednik SDS Janez Janša. Foto: STA

Pogovore pri prvaku SDS utegne izpustiti tudi Jelinčič

Pogovore pri prvaku največje parlamentarne stranke bi v petek lahko izpustil tudi prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Med omenjenima strankama so se v zadnjem obdobju kresale iskre predvsem zaradi prestopa poslanke Lidije Ivanuše, ki je decembra lani iz poslanske skupine SNS prestopila med poslance SDS. Za slabo voljo na relaciji med strankama bi utegnil poskrbeti tudi ponedeljkov tvit nekdanjega poslanca SDS Vinka Gorenaka, ki je hitro zaokrožil po medijih.

Odnosi med SNS pod vodstvom Zmaga Jelinčiča Plemenitega (na fotografiji) in SDS so napeti tudi zaradi nedavnega prestopa poslanke Lidije Ivanuše. Foto: STA

LMŠ in Levice ne bo k Janši, SD ne bi podprl mandatarja iz vrst SDS

"Sanjal sem: Pridem na Trstenjakovo 8 v Ljubljani, kjer domuje SDS. V predprostoru vidim Erjavca, Jelinčiča in Bratuškovo, ki klečijo na koruznih zrnih. Ja, kaj pa je to, vprašam tajnico Janeza Janše? Čakajo na sprejem pri Janši, mi je odgovorila. Okej, naj počakajo, imam prednost, sem ji rekel," je na Twitterju zapisal Gorenak, ki je svojo objavo nato izbrisal. Da jih na pogovore pri Janši ne bo, so že napovedali v strankah LMŠ in Levica. Iz SD so že prejšnji teden sporočili, da za mandatarja ne bi podprli kandidata iz vrst SDS.

Tvit nekdanjega poslanca SDS Vinka Gorenaka. Foto: Twitter