Zorčič: Prav je, da skušamo najti skupni jezik za morebitno novo vlado

Po besedah Igorja Zorčiča je sploh glede na čas, ki ga imajo še pred sabo, edino pametno, da skušajo najti skupni jezik z nekaterimi od strank, ki so se sposobne in voljne pogovarjati o tem, da bi sestavile novo koalicijo. "Hitenje na predčasne volitve po naši oceni pomeni, da se politika pač ni več sposobna med seboj pogovarjati, in je to klic na pomoč vsem volivkam in volivcem," je dejal Zorčič po pogovoru pri predsedniku republike Borutu Pahorju.

Zorčič: Poslanska skupina SMC je zelo enotna

Odgovoril je tudi na špekulacije, da poslanska skupina SMC ob morebitni sestavi vlade s prvakom SDS Janezom Janšo ne bi bila enotna. Zatrdil je, da je poslanska skupina SMC zelo enotna glede vprašanja, ali naj se poskušajo pogovarjati z drugimi strankami: "V Sloveniji smo v situaciji, ko se nekatere stranke ne morejo in niso sposobne med seboj pogovarjati. Nam kot sredinski stranki pa se zdi prav, da poskušamo narediti vsaj en napor v to smer."

Zorčič je zavrnil špekulacije, da poslanska skupina SMC ob morebitni sestavi vlade s prvakom SDS Janezom Janšo ne bi bila enotna. Foto: STA

A Zorčič pravi, da SMC svojih stališč ne spreminja in tudi niso izginili zadržki, ki jih je včasih izpostavljala glede SDS: "Vrednote, ki smo jih gojili vse od vstopa v politiko, niso izginile nikamor." Po njegovi napovedi bodo, če bodo v pogovorih prišli do same vsebine nove koalicije, vztrajali pri tem, da se nekatere zadeve v največji meri uveljavijo.

Po njegovih ocenah se z SDS sicer lahko razhajajo v nekaterih vrednotah, na primer pri temelju osebne svobode in glede slovenske zgodovine. "Ideološke zadeve ne bi bile najbolj konstruktivne za postavljanje take koalicije," je prepričan Zorčič. Ob tem je po poročanju STA napovedal, da SMC ne bo popuščala, če bi nastale take težnje.

Šarec SMC ponudil sodelovanje na volitvah

SMC se bo tako udeležila formalnih pogovorov za novo koalicijo, h katerim je za petek povabil Janša. Pojavila so se tudi ugibanja o neformalnem oblikovanju tako imenovanega sredinskega trojčka, torej recimo med SMC, NSi in DeSUS, ki bi nastopile skupaj v pogajanjih z Janšo. O tem je danes poročal Dnevnik. Zorčič je na to vprašanje danes odgovoril, da ga je treba razumeti, da vseh taktik, izhodišč pogajanj ne bo javno komentiral.

Predsednik LMŠ Marjan Šarec pa je SMC ponudil sodelovanje na volitvah. Po sestanku predsednikov strank sta o tem govorila tudi Zorčič in vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović. Kot je povedal Zorčič, sta se dogovorila, da strokovni sodelavci pripravijo predlog, na kakšen način bi stranki lahko sodelovali na volitvah.

Zorčič pa danes ni razjasnil, ali se bo SMC odzvala tudi vabilu predsednice SAB Alenke Bratušek. Ta je povabila k razmisleku o oblikovanju projektne vladne koalicije, ki bi volitve zamaknila za toliko časa, da bi jim uspelo sprejeti spremembe volilne zakonodaje in morda nekatere nujne zakone.