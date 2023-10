Detektiv Urbaniji izročil vabilo na zaslišanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo bi moral Uroš Urbanija, nekdanji direktor vladnega urada za komuniciranje in direktor TV Slovenija, pričati pred parlamentarno komisijo, ki jo vodi poslanka Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek, a se zaslišanja ni udeležil. Vabila na sejo ni prevzel, kot smo poročali, pa naj bi mu naslednje vabilo izročil detektiv.

To se je danes zjutraj, ko se je Urbanija udeležil nujnega odbora za kulturo, tudi zgodilo. V recepciji DZ ga je ustavil detektiv, se mu predstavil in ga vprašal, ali je on Uroš Urbanija.

"Lažje vas je najti tukaj kot doma," je po poročanju N1 dejal detektiv in Urbaniji vročil poziv na zaslišanje pred državnozborsko preiskovalno komisijo, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank. Urbanija se je nasmehnil in vzel kuverto ter se odpravil proti dvorani.

Za omenjeni medij je Urbanija povedal, da ga vročitev prek detektiva ni presenetila in da bi bil "začuden, če vabila tokrat ne bi dobil".

Parlamentarna preiskovalna komisija, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, bi morala Urbanijo zaslišati že aprila letos, a je bila seja na pobudo predsednice komisije Šetinc Paškove nato dvakrat preložena, sprva na maj, kasneje pa na september. Sredi septembra je Urbanija udeležbo na zaslišanju tik pred zdajci odpovedal. Sredine seje se Urbanija ni udeležil, ker kot je pojasnil za Siol.net, vabila ni prejel.