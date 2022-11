Zveza borcev podprla Natašo Pirc Musar

V ZZB NOB Slovenije so pred drugim krogom predsedniških volitev podprli Natašo Pirc Musar. V njej vidijo "zaupanja vredno kandidatko, ki se bo kot predsednica republike postavila v bran vladavine prava, človekovih pravic in demokracije, ki se bo zgledovala po svetlih plateh naše zgodovine ter se zavzemala za blagostanje posameznikov in skupnosti".

V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije so v izjavi pred nedeljskim drugim krogom predsedniških volitev, v katerem se bo Pirc Musarjeva pomerila z Anžetom Logarjem, zapisali, da bi morali, tudi če o kandidatih ne bi vedeli nič, glasovati za kandidatko oziroma prvo predsednico republike.

Predsednica mora imeti distanco do političnih strank

Ker pa imajo, kot so navedli, o kandidatih veliko informacij, so prepričani, da je Pirc Musarjeva odlična kandidatka. Ob tem so izpostavili, da se je kot informacijska pooblaščenka postavljala v bran varovanju zasebnosti posameznikov in javnega interesa, kot pravnica in odvetnica pa izhaja iz načela doslednega spoštovanja pravne države in človekovih pravic. Omenili so njene izkušnje s področja medijev, delo v Rdečem križu Slovenije in združenju Ona ve ter mednarodne izkušnje, ki da ji dajejo veliko intelektualno širino in modrost.

"To je mnogo dragocenejši intelektualni kapital, kot ga lahko da zgolj politična kariera v eni sami stranki in njenih izvršnih vlogah," so navedli. Menijo tudi, da mora imeti predsednica republike primerno distanco do političnih strank in mora kritično motriti delovanje izvršne oblasti.