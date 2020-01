V živo na Planetu: bo koalicija preživela ali je bolje, da se sestavi nova vlada?

Vladne zaplete in koalicijsko preigravanje bosta v oddaji Planet 18, v rubriki Zakulisno, pokomentirala politična analitika Andraž Zorko in Peter Jančič. Oddajo boste lahko ob 18. uri v živo spremljali na Siol.net.

"Klinično mrtva koalicija, nočni SMS-i, razkol v DeSUS, večni Karel proti Pivčevi, Jelinčičev cenik, manjšinska vlada, iskanje nove večine v parlamentu, javno reševanje vojaka Janeza v strogi tajnosti, različna merila za odgovornost funkcionarjev. Vse to se je v dobrem letu dni nabralo okrog prve manjšinske vlade v Sloveniji. Predsednik vlade Marjan Šarec koalicijo petih strank in z zgolj 13 glasovi lastne stranke v parlamentu vse bolj vodi projektno, iz glasovanja v glasovanje. In tudi zato se mnogi sprašujejo, ali bo takšna koalicija preživela mandat ali je bolje, da se sestavi nova vlada s trdno večino oziroma se do nove vlade pride s predčasnimi volitvami," pravijo v rubriki Zakulisno, ki jo vodi Rajko Gerič.

Dogajanje bosta v studiu oddaje Planet 18 pokomentirala politična analitika Andraž Zorko in Peter Jančič.

Danes v oddaji Planet 18 tudi:

– Damijan Janković je kriv ponareditve poslovne listine. Tako je odločilo sodišče, ki ga je skupaj s soobtoženima, oba sta dobila pogojni zaporni kazni, obsodilo v procesu, ki je razkrival nezakonito poslovanje podjetja Baza Dante.

– Pred kongresom stranke DesSUS nemir tudi v koaliciji. Poslanci stranke DeSUS se niso udeležili koalicijskega sestanka pred sejo vlade, Karl Erjavec pa je za tri dni odšel kar na dopust. Po soboti, ko bo imel DeSUS novega predsednika, je čas za pogovor, kako naprej pravijo vladne stranke.

– Čakalne vrste ubijajo, zlasti če so nerazumno dolge. Tudi zato so se v zdravniški zbornici odločili, da mimo usklajevanja z ministrstvom vložijo zakon, ki bi zasebnikom omogočil zdravljenje z javnim denarjem. Vložila ga bo opozicijska NSi.

– Mariborski klinični center zaradi pomanjkanja medicinskega osebja na delo in prakso vabi kar študente. Lahko takšni gasilski ukrepi poslabšajo oskrbo bolnikov in znižajo kakovost zdravljenja?