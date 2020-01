Pivčeva odgovarja Erjavcu: Ne bom ugrabila stranke

Ministrica za kmetijstvo in kandidatka za predsednico DeSUS je odgovorila na ostre očitke prvaka DeSUS Karla Erjavca. Kot pravi, ne namerava ugrabiti stranke, prav tako je zatrdila, da ji ne gre za kariero, kot je to v pismu članom stranke namignil Erjavec.

Na sobotnem kongresu DeSUS se bodo za vodenje stranke potegovali aktualni predsednik in obrambni minister Karl Erjavec, kmetijska ministrica Aleksandra Pivec in pravnik Borut Stražišar, ki pa nima možnosti za zmago. Analitiki tako napovedujejo boj med Erjavcem in Pivčevo.

Ostro pismo Erjavca članom stranke

Erjavec je pred kongresom stranke članom poslal pismo, v katerem je med drugim zapisal, da ne želi, da bi stranko vodil nekdo, ki mu je na prvem mestu karierno napredovanje "in ne čuti nobene pripadnosti naši stranki DeSUS".

"Ne dovolimo si, da bi naš DeSUS padel v primež drugih političnih strank," je še zapisal ter dodal, da je njegov največji pomislek in strah, da bo "moral v bližnji prihodnosti opazovati, kako so nam ugrabili stranko in izničili ves trud in delo mnogih generacij pokončnih članov in članic stranke, ki so skozi desetletja soustvarjali našo ljubljeno stranko DeSUS".

Pivčeva ne namerava ugrabiti stranke

Pismo je ob robu vladne seje komentirala ministrica Pivčeva. Kot je dejala, se je sprva vprašala, ali se nanaša nanjo. Potem pa je zatrdila, da njej ne gre za kariero, saj to že ima in se zanjo tudi ne boji ne glede na rezultat kongresnih volitev, poroča STA. Zatrdila je, da ne namerava ugrabiti stranke, soglasje h kandidaturi pa je dala z dobrimi nameni, da stranko ne le ohranijo, ampak ji omogočijo rast.

"Mislim, da v koaliciji in s predsednikom vlade sodelujemo dobro"

Na vprašanje, ali bi v primeru zmage na volitvah šla kdaj tudi v potencialno drugo vlado, je odgovorila, da o tem noče govoriti, tudi razmišljala ni o tem. Prav tako je navedla, da ni imela "z nikomer ne z leve ne z desne strani" nobenih pogovorov. "Smo partner sedanje koalicije, mislim, da v koaliciji in tudi s predsednikom vlade sodelujemo dobro. Prav gotovo bodo vsi naši napori tudi v primeru moje izvolitve usmerjeni v to, da ostanemo konstruktiven in močan partner te koalicije," je zagotovila. Če se v prihodnosti zgodi kaj drugega, pa ne želi špekulirati, kaj in s kom se bodo pogovarjali, piše STA.

"Premier Šarec je bil v predkongresnem času korekten"

Komentirala je tudi ravnanje predsednika vlade Marjana Šarca, ki je zaradi odhoda slovenskih vojakov iz Iraka okrcal Erjavca. Kot pravi po pisanju STA, tega ne razume kot podporo njej. Dejala je, da je bil premier v predkongresnem času korekten, da v duhu predvolilnega strankarskega dogajanja s premierjem nikoli nista imela pogovora, ki bi bil namenjen temu, in da ji "na ta način tudi ni izkazal kakšne posebne podpore".