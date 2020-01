Koalicija danes konstruktivno o aktualnih temah, a brez DeSUS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koalicija je danes pred sejo vlade razpravljala o zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in o stanovanjski problematiki. Po napetostih v zadnjem tednu je bilo srečanje, na katerem pa ni bilo vodstva DeSUS, po ocenah partnerjev konstruktivno. Pričakovati je, da se bodo po sobotnem kongresu DeSUS sestali in pogovorili, kako naprej, piše STA.

Na koalicijskem srečanju tako ni bilo vodje poslanske skupine DeSUS Franca Jurše, tudi prvak DeSUS in obrambni minister Karl Erjavec je bil odsoten. Kot so sporočili iz poslanske skupine DeSUS, so Erjavca že v sredo zjutraj opravičili iz njegovega kabinetu, poslanska skupina pa je prav tako v sredo zjutraj opravičila izostanek Jurše, poroča STA.

"Je pa odgovornost osebe, ki vodi koalicijski vrh, da obvesti vse druge prisotne koalicijske partnerje o opravičilih in razlogih za odsotnost," so še navedli v poslanski skupini DeSUS.

Zadnje dni je sicer na političnem prizorišču napeto zlasti v luči sobotnega kongresa DeSUS, piše STA.

"Danes je bil zelo dober koalicijski sestanek"

Vendar pa se o odnosih v koaliciji danes niso pogovarjali, je pojasnil vodja poslanske skupine SD Matjaž Han. "Danes je bil glede na vse napete situacije v tem tednu zelo dober koalicijski sestanek," je ocenil. Verjame, da se bodo predsedniki strank prihodnji teden pogovorili in bodo šli malo mirneje naprej.

Vodja poslancev SMC Igor Zorčič je ob današnji odsotnosti DeSUS ugotavljal, da imajo verjetno predvolilni molk. Tudi on je srečanje koalicije označil za konstruktivno. "Če bodo naslednji sestanki, seveda tudi z DeSUS, potekali v takem ozračju, kot je bilo danes, se ni bati glede koalicije," je dejal po poročanju STA.

Po njegovem mnenju je verjetno najboljše, da se koalicijski partnerji prihodnji teden sestanejo in dogovorijo, kako naprej. Predlagal bo predvsem to, da se koalicija dotakne koalicijskega sporazuma in pogleda, katere zadeve lahko enotno sprejme v zakonodajnem postopku.

Foto: STA

Odprto je vprašanje, kako lahko rezultat na kongresu DeSUS, na katerem se bo Erjavec za vodenje stranke pomeril z ministrico Aleksandro Pivec, vpliva na stabilnost vlade. Premier Marjan Šarec je bil namreč v zadnjem času kritičen do Erjavca kot obrambnega ministra zaradi dogajanja okoli vrnitve slovenskih vojakov iz Iraka. Po kongresu se bo z njim pogovoril, še piše STA.

Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je na vprašanje, ali bo po kongresu v koaliciji nastala kriza, danes odgovoril, da demokratični proces v katerikoli stranki ne sme vplivati na vlado. "Glede obeh ministrov iz kvote DeSUS pa je predsednik vlade napovedal, da se bo zaradi različnih stvari pogovoril z njima," je pojasnil Golubović.

Pomembno, da so vse stranke koalicije stabilne

Poudaril je še, da je zanj pomembno, da so vse stranke koalicije stabilne, "ker to pomeni, da imamo kakovostne razprave in stabilno delovanje vlade".

Zorčič pa je danes na vprašanje morebitne zamenjave Erjavca opozoril, da imajo predsedniki koalicijskih strank še posebno težo v vladi.

Govorili o vsebinskih vprašanjih

Koalicija je sicer danes razpravljala o vsebinskih vprašanjih, ki jih imajo na mizi. Ocenjujejo, da so pri pri zakonu o znanstvenoraziskovalni dejavnosti prišli do relativno usklajenega dogovora, po Hanovih besedah pa so malenkosti, za katere verjame, da jih bodo s strokovno javnostjo rešili, piše STA.

Partnerji so nadaljevali tudi pogovore o reševanju stanovanjske problematike. Medtem ko so se minuli teden posvetili bolj morebitni vlogi DUTB pri tem vprašanju, pa so se danes pogovori vrteli okoli osnutka zakona o poroštvih države za stanovanjske kredite, ki je v javni obravnavi.

Glede na obravnavo omenjenih zakonov je danes tudi predsednik SD Dejan Židan ocenil, da je koalicijsko srečanje potekalo v pozitivnem vzdušju, še piše STA.