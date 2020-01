"Ne dovolimo si, da bi DeSUS padel v primež drugih strank"

"Moj največji pomislek in strah je, da bom moral v bližnji prihodnosti opazovati, kako so nam ugrabili stranko," je zapisal Karl Erjavec.

Erjavec je v pismu med drugim zapisal, da ne želi, da bi stranko vodil nekdo, ki mu je na prvem mestu karierno napredovanje "in ne čuti nobene pripadnosti naši stranki DeSUS".

"Ne dovolimo si, da bi naš DeSUS padel v primež drugih političnih strank," je še zapisal in dodal, da je njegov največji pomislek in strah, da bo "moral v bližnji prihodnosti opazovati, kako so nam ugrabili stranko in izničili ves trud in delo mnogih generacij pokončnih članov in članic stranke, ki so skozi desetletja soustvarjali našo ljubljeno stranko DeSUS".

Poleg Erjavca se bosta na sobotnem kongresu za glasove delegatov borila tudi kmetijska ministrica Aleksandra Pivec in pravnik Borut Stražišar, ki pa nima možnosti za zmago. Analitiki tako napovedujejo boj med Erjavcem in Pivčevo.

Kdo podpira Erjavca in kdo Pivčevo?

Erjavca, ki je na čelu stranke že 15 let, podpirajo trije od petih poslancev, tudi vodja poslanske skupine Franc Jurša. Med podporniki Pivčeve pa so nekateri nekdanji strankarski veljaki, med drugim nekdanji minister in nekdanji podpredsednik DeSUS Tomaž Gantar, ki nezadovoljstva z Erjavcem že dolgo ne skriva, piše STA.

Na volilnem in statutarnem kongresu pričakujejo 238 delegatov, poleg predsednika bodo volili tudi tri podpredsednike.

S spremembo statuta bodo med drugim jasneje opredelili naloge podpredsednikov stranke, ki bodo po novem o svojem delu poročali svetu in izvršnemu odboru stranke. Določili bodo tudi njihovo večjo prisotnost na terenu, je za STA pojasnila generalna sekretarka DeSUS Lidija Štruc.