V živo: Kaj je novega o koronavirusu v Sloveniji #video

Na današnji novinarski konferenci je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj predstavil podrobnosti svežnja ukrepov za omilitev posledic epidemije covida-19. Vlada je namreč sinoči sprejela predlog šestega protikoronskega zakona, s katerim rešuje težave panog, ki jih je drugi val epidemije najbolj prizadel. Med novimi in težko pričakovanimi ukrepi je tudi povračilo fiksnih stroškov.

Med ključnimi ukrepi šestega protikoronskega svežnja so podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa, podaljšanje moratorijev za kredite, poenostavitve poroštvene likvidnostne sheme, spodbude podjetjem za investicije, odlog najemnin za poslovne prostore ter delna nadomestitev fiksnih stroškov. Gre za pomembno novost, pri kateri je vlada iskala rešitev, ki bo najbolj natančno naslavljala težave podjetij in bo hkrati administrativno najenostavnejša.

Delo na domu kot ključen ukrep za omejevanje virusa

Kot je pojasnil minister Cigler Kralj, so na resorju, ki ga vodi v pripravi ukrepov šestega svežnja izhajali iz treh prioritet - odziven trg dela, skrb za starejše in uporabniku prijazen socialni sistem.

V nadaljevanju je izpostavil, da se je delo na domu izkazalo za enega od ključnih ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa znotraj delovnih okoljih, ki pa hkrati ohranja delovne procese, kjer je to možno. "Vesel sem, da smo uspeli odgovoriti na pozive delodajalcev po poenostavitvi postopkov prijav zaposlenih v okviru obveščanja o nameravanem organiziranju dela na domu," je ob tem dejal.

Proces so na pristojnem ministrstvu poenostavili na način, da bodo delodajalci po novem zahtevano vsebino vnesli v obrazec in ga vložili elektronsko, preko informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom.

Foto: Vlada RS

Cigler Kralj se je nato dotaknil tudi področja zaščite delovnih mest in podpore gospodarstvu. Po njegovih besedah, predlog šestega svežnja uvaja pomembno nadgradnjo in sicer to, da se podaljšuje subvencioniranje skrajšanega delovnega časa do 30. junija 2021. "Spremembe smo predvideli tudi pri ukrepu povračila nadomestila za čas čakanja na delu doma," je povedal minister.

Šesti protikoronski paket namreč zvišuje višino povračila nadomestila in sicer za vloge od meseca novembra 2020 dalje. "Sedaj je nadomestilo navzgor omejeno z najvišjim zneskom nadomestila za brezposelnost ki znaša 890 evrov bruto, od novembra dalje bo nadomestilo omejeno z zneskom povprečne slovenske plače," je poudaril Cigler Kralj.

Vlogo za uveljavljanje povračila nadomestila za čakanje na delo doma bodo lahko delodajalci oddali do 15. januarja 2021. Delodajalci, ki se z odločitvijo Zavoda za zaposlovanje (ZRSZ) ne bodo strinjali, bodo namesto pritožbe imeli po novem možnost sprožitve upravnega spora.

Spodbuda za tiste, ki bodo sklenili pogodbo za določen čas

Minister je nato povedal tudi, da predlog zakona med drugim uvaja spodbudo za tiste, ki bodo sklenili pogodbo za določen čas zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe. "V zadnjih dveh mesecih se je z dodatnimi kadri okrepilo 77 naših izvajalcev, in sicer se je na novo zaposlilo 118 ljudi, 114 se jih je vključilo prek javnih del, angažirali smo upokojence in študente. Slednji so opravili skoraj 30 tisoč ur dela," je tako predstavil številke o novo zaposlenih.