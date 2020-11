Otrok se šola od doma, koliko nadomestila mi pripada?

Starši, ki zaradi zaprtja vrtcev in šol svoje otroke varujejo doma, so upravičeni do nadomestila.

Starši oziroma skrbniki vrtčevskih otrok in otrok do petega razreda, ki zaradi zaprtja vrtcev in šol svoje otroke varujejo doma, so upravičeni do nadomestila v višini 80 odstotkov plače. Nadomestilo lahko koristi le eden od staršev.

Danes se je za osnovnošolce po podaljšanih počitnicah znova začel pouk, a se zaradi epidemije novega koronavirusa šolajo od doma, vrtci pa še naprej opravljajo le nujno varstvo.

Zaprtje šol in nedostopnost vrtcev za vse otroke se štejeta za višjo silo, zato so starši oziroma skrbniki, ki zaradi tega doma varujejo svoje otroke in ne morejo zagotoviti drugega varstva, upravičeni do nadomestila v višini 80 odstotkov plače v zadnjih treh mesecih.

Za katere otroke lahko uveljavljamo nadomestilo

Nadomestilo lahko starši oziroma skrbniki uveljavljajo le za vrtčevske otroke, za otroke do vključno petega razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Nadomestilo lahko uveljavlja le en starš, se pa lahko starša izmenjujeta po dnevih.

Foto: Getty Images Delavec, ki bo zaradi varstva otroka uveljavljal višjo silo, mora o tem obvestiti delodajalca in izpolniti posebno izjavo, ki si jo lahko s spleta naložite na tem naslovu. Delodajalec pa mora povračilo uveljaviti na Zavodu RS za zaposlovanje, in sicer najkasneje v osmih dneh od začetka odsotnosti zaposlenega.

Nedopustno je, da bi delodajalec delavcu za takšno varstvo otrok enostransko odrejal dopust, poudarjajo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Do kdaj bo potekalo šolanje na domu, ni znano, vlada bo ukrep spet pretresala predvidoma konec tedna.

Višina nadomestila odvisna od razloga za karanteno

Delavec je do nadomestila upravičen tudi za čas odrejene karantene, če ne more delati od doma. Je pa višina nadomestila odvisna od razloga za odreditev karantene. Če je bila na primer delavcu karantena odrejena zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu oziroma v okviru opravljanja dela in dela ne more opravljati od doma, mu pripada 100-odstotno nadomestilo plače.

Več o različnih scenarijih in pripadajočih nadomestilih pa v tabeli spodaj:

Situacija Plača oziroma nadomestilo Kdo plača Zdrav delavec, ki po dogovoru z delodajalcem preventivno ostane doma 100-% plača delodajalec Zdrav delavec, ki mu delodajalec iz poslovnih razlogov odredi čakanje na domu nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača država povrne 80 % izplačanega nadomestila (bruto 1), vendar največ 892,50 evra na mesec Zdrav delavec, ki mu delodajalec zaradi izjemnih okoliščin odredi delo na domu ali drugo delo 100-% plača delodajalec Zdrav delavec v karanteni, ki dela na domu 100-% plača delodajalec Zdrav delavec v karanteni, ki svojega dela ne more opravljati na domu nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača država povrne izplačano nadomestilo plače Zdrav delavec v karanteni zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu, ki dela ne more opravljati na domu 100-% nadomestilo plače država povrne izplačano nadomestilo (bruto 1) Bolan in potrjeno okužen delavec 90-% bolniško nadomestilo prvih 90 dni, nato 100-% država povrne izplačano nadomestilo plače Delavec, ki bo ostal doma zaradi varstva otrok (višja sila zaradi obveznosti varstva) nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev država povrne izplačano nadomestilo plače

