V vrtcih intenzivne priprave na prihod malčkov

V vrtce se v teh dneh vračajo zaposleni, da se pripravijo na vnovični prihod malčkov, ki je napovedan za ponedeljek. Zaposleni skladno s priporočili pristojnih pripravljajo prostore, igrače, didaktične pripomočke in drugo. Glede na prejete podatke od staršev so že pristopili tudi k oblikovanju vrtčevskih skupin, pri čemer bo vsaka predstavljala zaključeno celoto, poroča STA.

Po podatkih šolskega ministrstva imajo vrtci do konca današnjega dne čas, da od staršev zbrane podatke v zvezi z namero vključitve otroka v vrtec vnesejo v posebno aplikacijo. Končno število o tem, koliko je napovedanih vključitev v vrtec, bo tako po napovedih ministrstva znano v četrtek. Do današnjega dopoldneva vneseni podatki kažejo, da naj bi se vključilo 55 odstotkov vseh otrok 1. starostnega obdobja in 52 odstotkov otrok 2. starostnega obdobja, so za STA pojasnili na ministrstvu.

Na najnovejše podatke za ljubljanske vrtce STA še čaka, je pa vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje na Mestni občini Ljubljana Marija Fabčič za Radio Slovenija dejala, da so prejšnji petek preliminarni podatki pokazali, da se bo v vrtce vrnilo približno 60 odstotkov otrok, v nekaterih pa je namero izrazilo celo 76 odstotkov staršev, kar je po njenih besedah zelo veliko, višje od povprečja.

Nekoliko manj je napovedanih vključitev v enote Vrtca Slovenj Gradec, ki deluje na območju občin Slovenj Gradec in Mislinja. V tekočem šolskem letu je v ta vrtec vpisanih 847 malčkov, od teh se jih bo prihodnji teden po napovedih v vrtec vrnilo 287, kar predstavlja nekaj manj kot 34 odstotkov vseh, za teden dni pozneje, to je od 25. do 29. maja, pa so starši napovedali vključenost v vrtec za 290 otrok, kar je nekaj več kot 34 odstotkov vseh, kažejo podatki vrtca oz. slovenjgraške občine, piše STA.

"Glede na število zaposlenih in glede na prijavljeno število otrok predvidevam, da bomo imeli dovolj kadra in da se lahko zgodi tudi, da bo še kdo ostal na čakanju naslednjih 14 dni," je za STA danes povedala ravnateljica slovenjgraškega vrtca Ivica Vaukan. Skupno imajo v vrtcu 105 vzgojiteljev in pomočnikov. V prihodnjih dveh tednih glede na napovedi predvidoma tudi ne bodo zasedeni vsi vrtčevski prostori, tako da ravnateljica ocenjuje, da bi se lahko oblikoval še kakšen oddelek, če bo to potrebno.

Po podatkih Vrtca Velenje je za prihodnji teden prijavljenih 561 otrok, za teden pozneje pa 572 otrok. V ta vrtec je sicer trenutno vpisanih 1458 otrok. Podatek o tem, koliko vzgojiteljev bo prišlo na delo, bodo še sporočili, so za STA danes povedali na velenjski občini. Kot so še opozorili, gre za trenutne podatke, ki pa se spreminjajo.

V Vrtec Murska Sobota bo po podatkih, sporočenih do torka popoldne, v ponedeljek prišlo 390 otrok od 715 skupno vpisanih, torej okoli 55 odstotkov. Nekaj vzgojnega kadra je napovedalo odsotnost (nosečnice, kronični bolniki), vendar ravnatelj vrtca Borut Anželj danes točnih podatkov o tem še ni imel, ker si zaposleni status še urejajo pri zdravnikih oz. pri medicini dela.

V Mestni občini Nova Gorica bodo imeli danes popoldne sestanek z ravnatelji vrtcev in osnovnih šol. Takrat bo tudi znano, koliko otrok bo prišlo v vrtce in šole. Večja težava bo predvsem za otroke z druge strani državne meje. Precej mladih slovenskih družin je namreč kupilo stanovanja v sosednji Italiji, saj so tam bistveno cenejša, otroke pa vozijo v vrtce in šole na slovenski strani. Prav tako nekaj slovenskih otrok obiskuje šole v Italiji.

V vrtec le zdravi otroci in zaposleni

Zaradi epidemije novega koronavirusa bodo vrtci skladno s priporočili prilagajali hišni red, poslovni čas in vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih. O tem, kako bo delo potekalo, vrtci v teh dneh tudi obveščajo starše.

V vrtec se lahko vrnejo le zdravi otroci in zaposleni, starši pa bodo morali pred vstopom otroka v vrtec oddati podpisano posebno izjavo. V času prilagojenih razmer otroci v vrtec ne smejo prinašati igrač in knjig od doma, otroci jasličnih oddelkov pa lahko prinašajo ninice oz. dude v vrečki, ki jih bo strokovna delavka shranila ločeno od drugih.

Starši morajo ob prihodu v vrtec nositi svoje zaščitne maske, si ob vstopu razkužiti roke in vzdrževati razdaljo od 1,5 do dva metra od drugih. Otroci si v vrtcu rok ne bodo razkuževali, ampak si bodo roke večkrat dnevno temeljito umivali, v oddelku otroci in zaposleni ne bodo nosili mask, veliko časa naj bi preživeli tudi na prostem, so v obvestilih staršem med drugim zapisali v ljubljanskih vrtcih.