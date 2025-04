Pri vremenu nova presenečenja, to se bo dogajalo s temperaturami #video

Sreda bo sprva precej jasna, čez dan pa nas bodo na nebu občasno spremljali oblaki. Več sonca bo razveselilo vse ob morju. Še bo vetrovno, v zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodnik. Temperature počasi rastejo, danes se bo termometer že povzpel do 17 stopinj Celzija.

Tudi v četrtek bo vreme bolj kot ne podobno sredinemu. Napovedujejo zmerno do pretežno oblačno vreme, več oblakov bodo imeli v vzhodni Sloveniji. Znova bo zapihalo, v notranjosti bo prehodno zapihal veter severnih smeri.

Jutranje temperature se lahko ponekod še spustijo pod ledišče. Gibale se bodo od -1 do 5, v mraziščih Notranjske do -3 stopinje Celzija. Četrtek bo še malenkost toplejši, po napovedih agencije za okolje bi lahko namerili od 14 do 19 stopinj Celzija.

Postopoma vedno lepše in topleje

V petek bo večinoma sončno, zapihal bo jugozahodnik.

Zjutraj bo še hladno, čez dan se bo precej segrelo.

Tudi v soboto bo sončno in predvsem zjutraj še malo topleje. Takrat bo nad nami območje visokega zračnega tlaka, ki bo v nedeljo slabelo. K nam bo iznad Sredozemlja na vseh višinah postopno pritekal bolj vlažen zrak. Občasno bo na nebu nekaj oblačnih kopren.

Najvišje temperature naj bi se gibale malo nad 20 stopinjami Celzija. V nedeljo bo oblačnost od zahoda naraščala, a bo do večera verjetno ostalo suho. Pihal bo jugozahodnik.

Prva motnja v ponedeljek zvečer, naslednja v četrtek

Od ponedeljka do četrtka kaže na precej oblačno vreme z občasnim dežjem predvsem v zahodnih in osrednjih krajih. V ponedeljek popoldne ali zvečer bo dež prehodno zajel tudi vzhodno Slovenijo, podobno tudi v četrtek. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Še naprej bo razmeroma toplo. Jutranje temperature bodo okoli 10, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija.