V Velenju 34. Pikin festival

Pikin festival bo imel tudi letos dobrodelno noto. Tokrat bodo v Pikinih šparovčkih, postavljenih na prizorišču festivala, zbirali sredstva za pomoč ljudem, ki so se znašli v težavah zaradi nedavnih poplav. Prostovoljne prispevke pa bodo obiskovalci lahko nakazali tudi na poseben račun, odprt pri Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje ali s SMS sporočili. Foto: STA

Na Titovem trgu v Velenju bo do petka potekal 34. Pikin festival. Takrat bo Pika ponovno prevzela tudi mestno oblast, saj ji bo velenjski župan Peter Dermol predal župansko lento. Med vrhunce festivala bo sodil tudi obisk letošnje častne pokroviteljice, igralke Milene Zupančič, so sporočili iz Festivala Velenje.

Pika bo Zupančičevi danes v Galeriji Velenje podelila vlogo vseh vlog – poslanstvo Pikine ambasadorke – in z njo tudi poklepetala.

V svoji 50-letni karieri, ki jo Zupančičeva brez predaha nadaljuje tudi v pokoju, je odigrala več kot 120 gledaliških in več kot 80 filmskih in televizijskih vlog, s katerimi se je zapisala v srca Slovencev, ter bila za svoje igralske kreacije nagrajena z najvišjimi nagradami in priznanji.

Popoldnevi za vse obiskovalce

Pred slavnostnim odprtjem festivala si je Pika že vzela čas za tradicionalni Pikin planinski pohod, odprla je različne Pikine razstave in vključila Pikin kino. Danes in v nedeljo se bo festivalski časovni stroj vrtel ves dan na Titovem trgu z okolico, Pikinem otroškem igrišču in v Rdeči dvorani.

Pika vabi družine od blizu in daleč, da pridejo v Velenje, od ponedeljka pa se ji bodo v dopoldanskih urah pridružile številne organizirane šolske skupine iz vse Slovenije. Popoldnevi bodo ponovno namenjeni vsem obiskovalcem.

Pikin festival bodo uradno zaključili v petek s koncertom pevke Alye in podelitvijo najvišjih festivalskih priznanj, zlatih pik.

Največji festival za otroke in družine v Sloveniji bo Pika letos za nekaj dni spremenila v en sam velik časovni stroj, znotraj katerega bo mogoče že v zgolj enem dopoldnevu potovati od predvčerajšnjega do pojutrišnjega dne, od antičnih do že prav futurističnih časov.

V Rdeči dvorani bo pod naslovom Sledovi preteklosti in sadovi prihodnosti domovala ustvarjalnost. S svojimi rokami, nekaj domišljije, ob pomoči Pikinih mentorjev in z navdihom namigov bodo obiskovalci lahko hitro ter na izviren način postali del različnih časovnih obdobij.