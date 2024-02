V UKC Ljubljana zaradi oslovskega kašlja hospitalizirani trije otroci

Število primerov oslovskega kašlja tudi v Sloveniji močno narašča. Januarja so na NIJZ zabeležili kar 65 primerov, medtem ko so lani zabeležili skupno 120 primerov. Po poročanju portala N1 so morali v UKC Ljubljana hospitalizirati dva dojenčka in enega otroka.

Sprva so se z oslovskim kašljem spopadali predvsem na Hrvaškem in Srbiji, kjer so štirje otroci umrli. Na NIJZ so za Dnevnik povedali, da o povečanju števila obolelih v zadnjem času poročajo iz več evropskih držav.

Izjemen porast oslovskega kašlja v Sloveniji

Konec novembra so na NIJZ poudarjali, da porasta okužb ne beležijo, zdaj pa se je to spremenilo. Lani so namreč skupno zabeležili 120 primerov, letos januarja pa kar 65 primerov. "Podatki kažejo na večjo pojavnost oslovskega kašlja v primerjavi s prejšnjimi meseci," so z NIJZ sporočili za portal N1. Večjo pojavnost te bolezni med drugim pripisujejo epidemiji covid-19 in ukrepom, zaradi katerih je bilo kroženje virusov v populaciji manjše.

Najučinkovitejši način preprečevanja te bolezni je cepljenje, ki je v Sloveniji obvezno. Precepljenost otrok je med pandemijo covid-19 občutno upadla. Leta 2020 je bila v primeru tretjega odmerka 95,2-odstotna, leta 2021 86,4-odsotna, leta 2022 pa 89,2-odstotna.

V UKC Ljubljana hospitalizirali tri otroke

V UKC Ljubljana so morali zaradi oslovskega kašlja januarja hospitalizirati tri otroke. "En otrok je bil cepljen osnovno, ni bil revakciniran, dva dojenčka pa nista bila cepljena," so za N1 pojasnili na UKC Ljubljana. Pri vseh so bolezen odkrili od dva do tri tedne po začetku bolezni, ko je z antibiotiki ni več mogoče omiliti.

Otroke zdravijo simptomatsko in jim po potrebi dovajajo kisik. Dojenčke zaradi možnih zapletov opazujejo, če bi se pojavili daljši napadi s pomodrovanjem, pa bi jih morali premestiti v intenzivno enoto, kjer bi jih mehansko predihavali.