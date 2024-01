Zaradi oslovskega kašlja v Beogradu umrli štirje otroci

"Število obolelih se povečuje, pri otrocih in tudi odraslih. Zaradi oslovskega kašlja so v Beogradu umrli štirje otroci," je za srbsko javno radiotelevizijo (RTS) potrdil Vladislav Vukomanović, kardiolog in vodja Inštituta za matere in otroke dr. Vukan Čupić. "Boljše zaščite, kot je cepljenje, ni," je še poudaril, posebej ogroženi pa so dojenčki.