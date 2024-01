Epidemija oslovskega kašlja na Hrvaškem in v Srbiji. Nas mora skrbeti?

Potem ko so v Beogradu razglasili epidemijo oslovskega kašlja, izrazit porast primerov pa beležijo tudi na Hrvaškem, smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) preverili, kako je pri nas. Primeri oslovskega kašlja naj bi se namreč pojavili tudi v ljubljanskih vrtcih in šolah.

Novembra smo v Sloveniji zabeležili rahel porast števila primerov oslovskega kašlja, do decembra lani so na NIJZ potrdili 39 primerov. Podatke o tem, koliko primerov so zabeležili decembra lani in ali tudi pri nas na prehodu iz starega v novo leto opažajo porast bolnikov z oslovskim kašljem, z NIJZ še čakamo. Zaradi primerov oslovskega kašlja naj bi bili zaskrbljeni starši otrok v ljubljanskih vrtcih in šolah.

V letu 2022 je bilo prijavljenih 51 primerov oslovskega kašlja, kar je v primerjavi s številom obolelih pred pandemijo covid-19 malo. Najmanjše število prijavljenih primerov so zabeležili v letu 2021, v času pandemije, in sicer šest primerov oslovskega kašlja. Foto: Guliverimage

Oslovski kašelj je bolezen dihal, ki jo povzroča bakterija bordetella pertussis, ki je v ustih, nosu in žrelu. Otroci, ki zbolijo za oslovskim kašljem, imajo lahko epizode kašlja, ki trajajo 4−8 tednov. Prenaša se s človeka na človeka s kužnimi kapljicami. Oslovski kašelj je še vedno pomemben vzrok smrti pri dojenčkih, mlajših od šest mesecev, je zapisano na spletni strani NIJZ.

Kako prepoznamo simptome oslovskega kašlja?

Na začetku bolezni so simptomi podobni navadnemu prehladu (izcedek iz nosu in oči, rahlo povišana telesna temperatura, blag kašelj). Kašelj se začne počasi stopnjevati, značilni so napadi kašlja, še posebej ponoči. Lahko sta prisotna tudi bruhanje in utrujenost.

Značilni znaki obolenja pri otrocih so napadi suhega, dražečega kašlja, ki včasih spominja na oslovsko riganje in med katerim bolnik težko vdihne ter hlasta za zrakom, pordi ali pomodri. Pri dojenčkih, mlajših od treh mesecev, lahko bolezen poteka neznačilno, opazimo lahko le dihalne premore brez kašlja.

Najpogostejša od zapletov je bakterijska pljučnica, ki ima tudi najvišjo smrtnost. Od drugih zapletov so možni še vročinski krči, prenehanje dihanja, izguba teka, vnetje srednjega ušesa, dehidracija in nevrološke posledice (možganske krvavitve) zaradi zmanjšanega dotoka kisika v možgane.

Za oslovskim kašljem lahko zbolijo tudi cepljeni otroci in odrasli. Pri njih je kašelj lahko blag, neznačilen in ga zato pogosto ne prepoznamo. Na NIJZ ob tem opozarjajo, da moramo na oslovski kašelj pomisliti pri vsaki osebi, kjer je dolgotrajen kašelj edini in prevladujoč simptom bolezni.

Če zbolite za oslovskim kašljem, lahko okrevanje traja več tednov ali celo mesecev. Foto: Thinkstock

Če opazite zgoraj naštete simptome, se obrnite na osebnega zdravnika, ta pa vas bo napotil na testiranje, kjer bodo bolezen potrdili v laboratoriju.

Oslovski kašelj se sicer zdravi z antibiotikom, ki zmanjša intenzivnost bolezni, hkrati pa zmanjša možnost prenosa bakterije na druge. Pri zdravljenju je pomembno tudi zadostno uživanje tekočine za preprečitev dehidracije, svetujejo na NIJZ.

Precepljenost po pandemiji covid-19 upada

Najučinkovitejša zaščita pred oslovskim kašljem je cepivo. Cepljenje smo v Sloveniji začeli leta 1959. Cepljenje otrok proti oslovskemu kašlju je obvezno, vse odmerke cepiva za otroke krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Na NIJZ sicer ugotavljajo, da je pandemija vplivala na odnos določenih posameznikov do cepljenja, kar se pozna na precepljenosti. V času pandemije covid-19 so tako zabeležili upad precepljenosti za številna cepljenja predšolskih in šolskih otrok, med drugim tudi proti oslovskemu kašlju.

Najnižjo precepljenost s šestvalentnim cepivom so zabeležili v letu 2021 (86,4 odstotka), v letu 2022 je bila precepljenost nekoliko višja (89,2 odstotka), vendar še vedno precej nižja kot pred pandemijo covid-19.

Epidemija oslovskega kašlja na Hrvaškem in v Srbiji

V Srbiji so do konca lanskega leta zabeležili več kot 900 primerov oslovskega kašlja, v Beogradu so zaradi širjenja bolezni razglasili epidemijo. Epidemija oslovskega kašlja je pred tem pestila tudi Hrvaško, kjer so do konca novembra zabeležili več kot 1200 primerov okužb, kar je največ v zadnjih 40 letih.

V Črni gori so zabeležili nekaj deset primerov oslovskega kašlja, v Mostarju v Bosni in Hercegovini, kjer beležijo občasne primere oslovskega kašlja, je konec oktobra, potem ko je zbolel za to boleznijo, umrl dvoinpolmesečni dojenček.