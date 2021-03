V torek so opravili tudi 24.688 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne izvide hitrih testov preverjajo še s PCR-testi.

Po podatkih Covid-19 Sledilnika je trenutno 10.310 aktivno okuženih oseb. Sedemdnevno povprečje novopotrjenih oseb se je zvišalo za 3,2 odstotka na 742.

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 bo sodelovala Marta Grgič Vitek, nacionalna koordinatorica programa cepljenja z NIJZ. Prenašali jo bomo v živo.

V torek 19-odstoten delež novih okužb

V ponedeljek so ob 4.842 PCR-testih potrdili 918 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je znašal 19 odstotkov. To je skoraj četrtina več okuženih, kot so jih odkrili pred tednom dni. Umrli so trije covidni bolniki. Opravili so tudi 47.109 hitrih antigenskih testov.

V bolnišnicah se je zdravilo 451 bolnikov, od tega 83 na intenzivni negi. Hospitaliziranih je bilo 12 covidnih bolnikov manj kot dan prej, se je pa v primerjavi z nedeljo za 20 povečalo sedemdnevno povprečje novopotrjenih okužb. To je v ponedeljek znašalo 716, v nedeljo 696, v soboto pa 697.

Za zdaj je izpolnjen samo en pogoj za prehod v rumeno fazo na nacionalni ravni. Vlada bo stanje ponovno presojala danes.

IJS: Nakazuje se rast epidemije

Institut Jožef Stefan (IJS) v najnovejši projekciji širjenja koronavirusa v Sloveniji ugotavlja, da se nakazuje, da je epidemija začela rasti. "Potrudimo se krivulje obrniti čim bolj strmo navzdol, ker nas dohitevajo in verjetno že prehitevajo novi bolj kužni sevi, ki se v trenutnih pogojih hitro razmnožujejo, in da zmanjšamo število hospitaliziranih. Ocenjeno reprodukcijsko število je približno 1," so sporočili v torek.

Tedensko povprečje dnevno potrjenih oseb je po njihovih izračunih 719. Epidemiologi bodo lahko učinkovito spremljali stike, ko bo povprečno število pozitivnih oseb padlo pod 300 na dan. S tem nam bodo lahko pomagali še dodatno in hitreje zmanjšati število okuženih oseb v populaciji. Dokler epidemija ne bo začela vidno upadati, ne bomo podajali napovedi, kdaj bi lahko dosegli to stanje, ker so negotovosti prevelike, so še zapisali.