V tem slovenskem kraju že klesti toča, še huje je čez mejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekatere dele Slovenije je že zajelo močno neurje, ponekod je padla tudi toča. "Močnejšo nevihtno celico je zaneslo na območje Dravograda in Slovenj Gradca," sporočajo na Facebook strani Neurje.si. Sicer pa o neurju z dolgotrajnimi nalivi, močnimi sunki vetra in debeli toči poročajo z avstrijske Štajerske in Koroške. Debela toča je padla v kraju Zitoll na avstrijskem Štajerskem, severno od Gradca.