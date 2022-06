Čakali so ga dva tedna, potem pa je prišel mrtvo pijan

Građani se svađaju s radnikom Čistoće: ‘Čovjek je bio mrtav pijan u 10 ujutro. Ali to nam uopće nije problem‘https://t.co/A9gBjcov4k pic.twitter.com/WJSwwZKBGn — Jutarnji List (@jutarnjihr) June 8, 2022

Prebivalec je delavca Čistoće posnel, mu očital pijanost in ga prijavil Holdingu.

Smeti niso odpeljali dva tedna

Prebivalci so povedali, da kljub nenehnim pozivom in klicem smeti niso pobrali dva tedna. "Klicali smo jaz in sosedje, pa tudi delavci iz poslovne stavbe nasproti nas. Povedali so nam, da imajo težave s tovornjaki, in obljubili, da bodo smeti odpeljali v sredo. To se seveda ni zgodilo, smeti so odstranili šele v nedeljo," je pojasnil prebivalec.

Slišal je čudne zvoke, in ko je pogledal skozi okno, je zagledal pijanega delavca, ki je prevračal smetnjake.

"Ura je bila deset zjutraj in delavec je bil mrtvo pijan. Površno je izpraznil zabojnike, smeti so padale povsod. Začel sem ga snemati in potem me je začel zmerjati in mi govoriti, da to sploh ni njegova izmena. To razumem, ampak to ni moja stvar, on mora te smeti prebrati. Kasneje, ko sem šel dol, sem odprl zabojnike, ki niso bili povsem izpraznjeni," je še povedal.

"Lahko je pijan, to ni naša težava, težava so odpadki"

Povedal je, da so včasih s prevzemi zamujali en dan, zdaj pa je to postalo neznosno. Najemniki ulice, pa tudi delavci v poslovnih prostorih, so na Čistoćo poslali pritožbo in odgovorne večkrat poklicali, a konkretnih odgovorov niso prejeli.

"Zagotovo so prejeli najmanj deset prijav. Nočemo, da bi kdo dobil odpoved ali kaj podobnega. Lahko je pijan, kolikor hoče, če opravi svoje delo. Jasno mi je, da v službi ne smejo biti pijani, a to ni naša težava, težava so odpadki," je še dejal stanovalec.

Iz Holdinga sporočajo, da pobiranje komunalnih odpadkov poteka redno po programih.

"Kadar odpadkov ne poberemo po urniku, jih poberemo v najkrajšem mogočem času, tako da je mesečno število odvozov, ki jih plačajo uporabniki, v celoti izpolnjeno in cena ostane enaka," so pojasnili.