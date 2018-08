V Sežani je smetar povozil 83-letnika

V Sežani je danes malo pred pol deveto uro prišlo do prometne nesreče s smrtnim izidom. 35-letni voznik tovornega vozila komunalnega podjetja je med speljevanjem spregledal pešca, ki je stopil pred vozilo in ga povozil. 83-letni domačin je na kraju nesreče umrl. Opiti Italijan pa je v petek trčil v tri parkirana vozila in napadel policiste.

Delavci komunalnega podjetja so zjutraj na Ulici Ivana Turšiča pobirali smeti. Ko sta delavca končala s pobiranjem smeti in stopila na stopnico zadaj, je voznik speljal, pri tem pa spregledal 83-letnika, ki je stopil neposredno pred vozilo.

Opiti Italijan trčil v tri vozila in napadel lastnika

S koprske policijske uprave pa sporočajo še o napadu na Izolčana, ki se je zgodil v petek zvečer. 52-letni državljan Italije je v Izoli poskušal parkirati med dve vozili. Med vzvratno vožnjo je trčil v eno izmed njih, ko pa je zapeljal naprej, je trčil še v drugo.

Eden izmed domačinov je opazil, da mu je Italijan poškodoval vozilo in ga je poskušal ustaviti, a ga voznik ni upošteval. Izvlekel je telefon, da bi voznika fotografiral, ta pa je v odgovor zapeljal proti njemu. Izolčan je še pravočasno odskočil, Italijan pa je zadel še tretje parkirano vozilo in odpeljal. Kmalu se je vrnil in znova zapeljal proti Izolčanu, a je ta zopet odskočil.

Po prihodu policistov se je voznik še enkrat vrnil in tokrat zapeljal proti policistom, a se je na njihov ukaz ustavil. Zoper njega so policisti nato uporabili prisilna sredstva, odrejen je bil tudi alkotest, ki je pokazal 0,61 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policija je odredila pridržanje, sledita še obdolžilni predlog in kazenska ovadba, so sporočili iz PU Koper.