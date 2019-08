V potoku pri Novi Gorici našli truplo pogrešanega italijanskega državljana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Inštitut za sodno medicino je v sodni obdukciji trupla, ki so ga 7. avgusta našli v strugi potoka Koren pri Novi Gorici, ugotovil, da gre za italijanskega državljana, ki so ga italijanski varnostni organi pogrešali že od novembra lani, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Obdukcija ni pokazala znakov, ki bi kazali na nasilno smrt.

Italijanski varnostni organi so slovensko policijo 24. julija obvestili, da od 22. novembra lani pogrešajo 62-letnega moškega iz okolice Gorice. Truplo pogrešanega so pred dnevi našli v potoku Koren v bližini industrijske cone Kromberk. Pri ogledu so ugotovili, da je v strugi že več mesecev.

Da je moški umrl že pred meseci, so pri obdukciji ugotovili tudi na inštitutu za sodno medicino, natančnega datuma smrti pa niso mogli določiti. Od svojcev pogrešanega so pridobili gradivo, s pomočjo katerega so lahko potrdil njegovo identiteto.

Kriminalisti niso ugotovili, da bi bila smrt posledica kaznivega dejanja, in bodo o najdbi trupla s poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še zapisali novogoriški policisti.