V prometni nesreči v hrvaški Istri huje poškodovana slovenska voznica

Nesreča se je zgodila nekaj po 7. uri pri razcepu Rogovići na istrskem ipsilonu, ko je 62-letna slovenska voznica osebnega avtomobila iz še neznanega razloga zapeljala na levo stran vozišča in se zaletela v tovorno vozilo s puljsko registracijo, ki ga je upravljal 42-letnik, so sporočili na spletni strani policijske uprave hrvaške Istre.

Zaradi hujših poškodb so voznico in voznika prepeljali v reško bolnišnico, kjer sta oba ostala na zdravljenju, so dodali. Okoliščine nesreče še preiskujejo.