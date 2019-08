Domžalčan po pošti prejel bel prah in pošiljko prinesel na policijo

Center za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje je dogodek zabeležil ob 12.39. Foto: Center za zaščito in reševanje Domžale

Kot so nam potrdili na Policijski upravi Ljubljana, v Domžalah obravnavajo primer pošiljke z belim prahom. To je občan prejel po pošti na domači naslov, pošiljko pa nato prinesel na policijo v Domžale.

Kot so nam še povedali na PU Ljubljana, v policijsko postajo Domžale trenutno vstop ni mogoč, saj več intervencijskih enot Centra za zaščito in reševanje Domžale trenutno posreduje ob sumu na nevarno snov, to pa so odpeljali v analizo na Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo Veterinarske fakultete.

Po informacijah STA pa naj bi bila pošiljka z nevarno snovjo poslana na več naslovov v občini Domžale.

"Svetujemo, da nenujne zadeve naznanijo na Policijski postaji Kamnik, ali pokličejo na številko 113," so sporočili s PU Ljubljana.

Več informacij o dogoku trenutno še ni znanih.