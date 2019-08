Voznik začetnik po Celju divjal 121 kilometrov na uro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjski policisti so včeraj zvečer ujeli voznika, ki je v naselju, kjer je hitrost omejena na 50, vozil s 121 kilometri na uro. Policisti so ugotovili, da je vozilo vozil voznik začetnik.

Celjski prometni policisti so v ponedeljek v večernem času izvajali meritve hitrosti z laserskim merilnikom hitrosti na Mariborski cesti v Celje. Hitrost vožnje je na tem delu omejena na 50 kilometrov na uro. Pri nadzoru so policisti ob 20.30 ujeli voznika znamke BMW, tip 318 D, ki je s 121 kilometrov na uro vozil iz smeri Celja proti Vojniku, so sporočili iz celjske policijske postaje. Voznik je s tem dovoljeno hitrost vožnje prekoračil za najmanj 71 kilometrov na uro.

Policisti so v postopku tudi ugotovili, da gre za voznika začetnika, ki še ni dopolnil 21 let. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, saj gre za prekršek, za katerega je predpisanih 18 kazenskih točk, pri tem pa veljavnost vozniškega dovoljenja preneha.

Vozniško dovoljenje bo z obdolžilnim predlogom odstopljeno na Okrajno sodišče v Celju,oddelek za prekrške. Poleg navedenih kazenskih točk je za opisani prekršek predpisana tudi globa 1.200 evrov, so še sporočili policisti.