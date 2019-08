Po več kot pol leta našli pogrešanega planinca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je preklicala iskanje Uroša Šunte iz Boštanja, ki so ga pogrešali od novembra lani. Kot so sporočili z novomeške policijske uprave (PU), ga je v sredo mrtvega na snežišču pod Kredarico našel tuji planinec. Okoliščine smrti niso sumljive, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Po obvestilu svojcev novembra 2018, da se Uroš Šunta ni vrnil s Triglava, je policija sprožila iskalno akcijo, v kateri so sodelovali policisti, gorski reševalci in vodniki psov. Iskanje je na terenu zelo oviralo slabo vreme, ki se je v naslednjih dneh samo še slabšalo, nato je zapadel še sneg, so spomnili na policiji.

V prvih dneh iskanja so gorski reševalci pregledali pot čez Prag do Triglavskih podov in Kredarice ter Tominškovo pot. Ob izboljšanju razmer je v iskalni akciji pomagal tudi policijski helikopter. Sledi niso našli.

Večje iskanje so opravili tudi 24. julija. Policisti letalske policijske enote, gorske policijske enote ter gorski reševalci so ga na območju Triglava iskali v več smereh proti Vratom. Iskali so ga tudi z brezpilotnimi letalniki, a pogrešanega niso našli.

Načrtovali so, da bodo do konca avgusta preverili še vsa območja s snegom, ko se bo ta nekoliko stopil, a je pogrešanega pred tem že našel tuji planinec.