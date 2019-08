Ste videli prometno nesrečo? Policija prosi za pomoč.

Ljubljanski prometni policisti obravnavajo prometno nesrečo s telesnimi poškodbami, ki se je zgodila danes okoli 14. ure v križišču Bratislavske in servisne ulice v Ljubljani. V nesreči, do katere je prišlo zaradi vožnje v rdečo luč, sta bila udeležena Peugeot 206, svetlo sive barve in Audi A8, črne barve, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče policisti naprošajo priče, ki bi imele informacije o nesreči, da te sporočijo na številko 113 ali pokličejo na Postajo prometne policije Ljubljana na telefonsko številko 01 583 88 20.