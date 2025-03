Vzrok požara naj bi bila reakcija žlindre pri praznjenju korita na zunanji začasni deponiji. Po Žnidarkovih pojasnilih je količina žlindre znašala od tri do štiri kubične metre, žlindra pa se je po reakciji razpršila v obliki razgretih kamnov oz. lave na območju 400 metrov.

Požar je po besedah Žnidarka zajel več lokacij, vključno z objekti, zabojniki za odpadni les, žerjavom in naravnim okoljem.

Pri gašenju požarov je sodelovalo 60 gasilcev s 13 vozili, požar so lokalizirali v 30 minutah, potem pa so gasilci gasili še manjša žarišča. Čez noč so bile organizirane gasilske straže, je strnil Žnidarko.

Še posebej je opozoril na požar, ki je zajel brežino reke Voglajne in se začel širiti proti rezervoarjem utekočinjenega naftnega plina. "Gre za štiri velike rezervoarje, naša prioriteta je bila preprečiti, da bi požar zajel še te," je povedal.

Poškodovanih v požaru ni bilo, po prvih ocenah celjske policije pa ni nastala večja gmotna škoda.