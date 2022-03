V slovenskih rekah znova zaplavali gregorčki #foto

Kot so pojasnili v Tržiškem muzeju, ima šega spuščanja luči po vodi korenine v predkrščanski dobi. Med ljudmi se je uveljavilo prepričanje, da z njo oznanijo prihod pomladi in daljšanje svetlega dela dneva.

Kot so pojasnili v Tržiškem muzeju, ima šega spuščanja luči po vodi korenine v predkrščanski dobi. Med ljudmi se je uveljavilo prepričanje, da z njo oznanijo prihod pomladi in daljšanje svetlega dela dneva. Foto: Ana Kovač

Na predvečer gregorjevega so po nekaterih slovenskih rekah znova zaplavale raznobarvne hišice z lučkami. Šega spuščanja gregorčkov oz. barčic je značilna za kraje z bogato rokodelsko tradicijo, med katerimi so Kropa, Kamna Gorica in Tržič, oživljajo pa jo tudi drugod. Gregorčke so po vodi spustili tudi v Trnovem v Ljubljani.

Po stoletjih so šego prevzeli čevljarji, kovači in drugi rokodelci. Ti so predvsem v krajih na Gorenjskem na gregorjevo prenehali delati ob umetni svetlobi, ki so jim jo dajale sveče in petrolejke.

Gregorjevo v Ljubljani. Foto: Ana Kovač

Simboličen prihod pomladi

Šega se je preoblikovala v prireditev, v kateri sicer sodelujejo predvsem otroci. Ti večinoma ob sodelovanju odraslih izdelujejo hišice, barčice in drugovrstne predmete, v katere dajo svečo.

Na predvečer goda sv. Gregorja izdelke prinesejo na obrežje reke, potoka ali bajerja ter jih s prižgano svečo dajo na vodo, da jih ta odnese. S tem simbolično nakažejo prihod pomladi in nekdanji zaključek dela ob umetni svetlobi. Foto: Ana Kovač

Tako se šega vrača v številne kraje po Sloveniji, hkrati pa ostaja doma v starih železarskih krajih Kropi in Kamni Gorici, kjer nikdar v večstoletni zgodovini ni zamrla. "Šego imamo še iz časa kovaštva, na kar smo zelo ponosni, saj je poseben čar, da tradicija prehaja iz generacije v generacijo, tako otroci kot starejši pa si jo radi pogledamo in v njej sodelujemo," je povedala v. d. direktorice javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica Kaja Beton.

V Kropi otroci ob mraku spuščajo barčice na Bajerju nekdanje spodnje fužine, v Kamni Gorici pa po enem od številnih vodnih kanalov v središču vasi. Letos so ob tej priložnosti v Kamni Gorici ob 17. uri odkrili tudi manjši spomenik žebljarstvu, ki so ga pod imenom Žebelj v kaplji znoja izdelali domači umetniki. Kot je pojasnila Betonova, ga postavljajo ob 110. obletnici prve objave pesmi Žebljarska, ki jo je Oton Župančič napisal po obisku kamnogoriških vigenjcev in izpričuje nekdanji utrip življenja v Kamni Gorici.

V Tržiču, kjer večstoletni običaj, ki je v preteklosti živel med tržiškimi čevljarji, imenujejo "vuč u vodo", letošnji vsebinski okvir prireditve posvečajo dobrotniku Tržičanov feldmaršalu Radetzkemu. Mineva namreč 215 let, odkar je Radetzky kupil tržiško posest, in 170 let, odkar je zadnjič obiskal Tržič. Dve leti po njegovem zadnjem obisku je nastalo tudi prvo doslej znano pisno poročilo o spuščanju luči po vodi na Slovenskem, čeprav je znano, da ima šega bistveno globlje korenine.

V Ljubljani so gregorčki zaplavali po Gradaščici. Foto: Ana Kovač

Gregorčke so spustili tudi v Trnovem v Ljubljani, kjer so zaplavali po Gradaščici. Kot so pojasnili v javnem zavodu Turizem Ljubljana, je namen prireditve Pozdrav pomladi med drugim tudi oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra, saj sta prizorišče dogodka obrežje Gradaščice in Trnovski most del arhitekturne zapuščine Jožeta Plečnika.