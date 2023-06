V Sloveniji padel nov rekord

Delodajalci so od začetka leta do konca maja sporočili 72.242 prostih delovnih mest, 5,2 odstotka manj kot lani v tem času.

Ob koncu maja je bilo na zavodu za zaposlovanje registriranih 47.186 brezposelnih, drugi mesec zapored najmanj po letu 1990, so sporočili z zavoda za zaposlovanje. Brezposelnih je bilo 2,9 odstotka manj kot aprila in 15,5 odstotka manj kot maja lani.

Na novo se je maja pri zavodu prijavilo 3.977 brezposelnih, 4,1 odstotka več kot aprila in 2,7 odstotka več kot pred enim letom. Med novoprijavljenimi je bilo 345 iskalcev prve zaposlitve, 1.816 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 47 brezposelnih zaradi stečajev in 645 presežnih delavcev.

V primerjavi s predhodnim mesecem je bilo 7,7 odstotka manj prijav brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas. Brezposelnih zaradi stečajev se je prijavilo 56,7 odstotka več, presežnih delavcev 20,0 odstotka več in iskalcev prve zaposlitve 19 odstotkov več, so sporočili iz zavoda.

Zaradi več stečajev več novih prijav

V primerjavi z lanskim majem se je na novo prijavilo 42,4 odstotka več brezposelnih zaradi stečajev in 8,4 odstotka več presežnih delavcev, iskalcev prve zaposlitve se je prijavilo 11,5 odstotka manj, brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas pa 1,5 odstotka manj.

Od 5.389 brezposelnih oseb, ki jih je maja zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3.320 oseb, kar je 13,7 odstotka manj kot aprila in 14,2 odstotka manj kot maja lani. Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah.

V prvih petih mesecih leta se je pri zavodu na novo prijavilo 24.748 brezposelnih, kar je 0,8 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju. Največ oseb se je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas, in sicer 12.370. Prijavilo se je tudi 2.029 iskalcev prve zaposlitve ter 4.280 presežnih delavcev in stečajnikov.

V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je pri zavodu prijavilo 7,9 odstotka več iskalcev prve zaposlitve, presežnih delavcev in stečajnikov se je prijavilo 0,9 odstotka več, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas pa 6,9 odstotka manj.

Iz evidence se je odjavilo skupaj 30.743 brezposelnih, od teh 20.829 zaradi zaposlitve, kar je 12,1 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lanskega leta.

Največji upad v Kranju

Brezposelnost se je tudi maja na mesečni ravni zmanjšala v vseh območnih službah Zavoda. V primerjavi z aprilom je največji upad beležila območna služba Kranj (-6,5 odstotka). Bolj kot na ravni države se je brezposelnost zmanjšala še v območnih službah Koper (-5,4 odstotka), Velenje (-3,7 odstotka), Nova Gorica (-3,2 odstotka) in Celje (-3,2 odstotka).

Manjši upad so imele območne službe Ljubljana (-2,5 odstotka), Sevnica (-2,5 odstotka), Murska Sobota (-2,4 odstotka), Ptuj (-2,0 odstotka), Novo mesto (-1,8 odstotka), Maribor (-1,7 odstotka) in Trbovlje (-0,9 odstotka).

Na letni ravni se je brezposelnost najbolj zmanjšala v območnih službah Ptuj (-21,8 odstotka) in Trbovlje (-21,1 odstotka), najmanj pa v Velenju (-9,7 odstotka).

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ iz predelovalnih dejavnosti, gradbeništva ter zdravstva in socialnega varstva, so maja zavodu sporočili 14.774 prostih delovnih mest, 23,0 odstotka več kot aprila in 10,8 odstotka manj kot maja lani.

Največ so jih sporočili za poklicne skupine delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, delavcev za preprosta dela pri visokih gradnjah ter čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah.

Prostih delovnih mest, ki so jih pri zavodu prejeli v prvih petih mesecih, je bilo 72.242, kar je 5,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Po najnovejših zadnjih podatkih statističnega urada, ki so na voljo za marec, je bilo v državi 931.449 delovno aktivnih prebivalcev, 0,3 odstotka več kot februarja in 1,8 odstotka več kot marca lani.

Stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunavajo na zavodu, je bila marca 5,1-odstotna, kar je 0,3 odstotne točke nižja stopnja kot februarja in 1,1 odstotne točke nižja kot marca lani.

Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 4,7-odstotna in žensk 5,7-odstotna. Najvišjo stopnjo je imela območna služba Murska Sobota (7,2 odstotka), najnižjo pa Kranj (3,2 odstotka).