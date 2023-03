Februarja po dveh mesecih rasti vnovič upad brezposelnosti

Zavod je danes objavil tudi podatek o stopnji registrirane brezposelnosti, in sicer za december. Takrat je bila stopnja 5,4-odstotna, kar je 0,1 odstotne točke višje od novembrske brezposelnosti in 1,3 odstotne točke nižje od brezposelnosti v decembru 2021.

Zavod je danes objavil tudi podatek o stopnji registrirane brezposelnosti, in sicer za december. Takrat je bila stopnja 5,4-odstotna, kar je 0,1 odstotne točke višje od novembrske brezposelnosti in 1,3 odstotne točke nižje od brezposelnosti v decembru 2021. Foto: Getty Images

Število registriranih brezposelnih je februarja po dveh mesecih rasti spet upadlo. Konec preteklega meseca so bile uradno brez dela 53.404 osebe, kar je 3,6 odstotka manj kot januarja in 17,6 odstotka manj kot februarja lani, hkrati pa blizu rekordno nizki številki 52.043 oseb. Brezposelnost je upadla po vsej državi, je objavil zavod za zaposlovanje.

Februarja se je na Zavodu RS za zaposlovanje na novo prijavilo 4.391 brezposelnih oseb, kar je 46,7 odstotka manj kot januarja in 9,4 odstotka več kot februarja 2022. Med novoprijavljenimi je bilo 440 iskalcev prve zaposlitve, 2.021 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 33 brezposelnih zaradi stečajev in 749 presežnih delavcev.

V mesečni primerjavi je bilo 56,8 odstotka manj prijav brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas, 48,4 odstotka manj brezposelnih zaradi stečajev, 46,6 odstotka manj prijav presežnih delavcev in 19,0 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve.

V primerjavi s februarjem lani pa se je na novo prijavilo 29,8 odstotka več iskalcev prve zaposlitve in 11,0 odstotka več presežnih delavcev, medtem ko se je po izteku zaposlitve za določen čas prijavilo 2,6 odstotka manj brezposelnih, stečajnikov pa je bilo 13,2 odstotka manj.

Več zaposlitev

Od 6.373 brezposelnih oseb, ki jih je zavod februarja odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 4.588 oseb, kar je 19,4 odstotka več kot januarja in 8,5 odstotka manj kot februarja lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, zidarjev, delavcev za preprosta dela pri nizkih gradnjah, izvajalcev suhomontažne gradnje, štukaterjev in podobno.

Zavod je omenil tudi čistilce, strežnike, gospodinjske pomočnike in druge v uradih, hotelih in drugih ustanovah, skladiščnike in uradnike za nabavo in prodajo, komercialne zastopnike za prodajo, tesarje, voznike osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok ter natakarje.

Brezposelnost najbolj upadla v Murski Soboti in Mariboru

Februarja se je brezposelnost v primerjavi z januarjem zmanjšala v vseh območnih službah zavoda, najbolj v službi Murska Sobota, in sicer za 5,7 odstotka. Sledijo Maribor (–4,9 odstotka), Kranj (–4,8 odstotka), Sevnica (–4,3 odstotka), Celje (–3,9 odstotka), Ptuj (–3,8 odstotka), Velenje (–3,8 odstotka), Koper (–3,2 odstotka), Ljubljana (–2,5 odstotka), Novo mesto (–2,5 odstotka), Trbovlje (–2,3 odstotka) in Nova Gorica (–1,3 odstotka).

Medletno največji upad še vedno beleži služba v Trbovljah (–25,6 odstotka), najmanjšega pa služba v Novem mestu (–10,4 odstotka).

Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev iz gradbeništva, predelovalnih dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, so februarja zavodu sporočili 13.899 prostih delovnih mest, 7,7 odstotka manj kot januarja in 0,9 odstotka več kot februarja 2022. Daleč največ jih je bilo za delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah (1.085) in za delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (965).

V obdobju prvih dveh mesecev letošnjega leta je bilo bilo medtem v evidenci brezposelnih v povprečju prijavljenih 54.395 brezposelnih oseb, kar je 18,0 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2022. V tem obdobju se je na novo prijavilo 12.631 brezposelnih oseb, kar je 0,3 odstotka manj kot lani v tem času.