Stopnja brezposelnosti nižja kot v enakem obdobju lani

Brezposelnih je bilo za osem odstotkov več kot v zadnjem lanskem četrtletju, a sta njihovo število in stopnja brezposelnosti kljub temu ostala na nizki ravni, so poudarili na statističnem uradu. Med brezposelnimi je bilo 53 odstotkov moških in 47 odstotkov žensk.

Število delovno aktivnih se je v primerjavi s prvim lanskim četrtletjem zmanjšalo za 0,8 odstotka na 972 tisoč delovno aktivnih oseb. V starostni skupini od 20 do 64 let je bila stopnja delovne aktivnosti 76,3-odstotna oziroma za 1,1 odstotne točke nižja.

Tri četrtine zaposlenih za nedoločen čas

Med delovno aktivnimi je bilo v prvem četrtletju nekaj več kot tri četrtine zaposlenih za nedoločen čas, 12 odstotkov jih je bilo samozaposlenih, šest odstotkov zaposlenih za določen čas, trije odstotki delovno aktivnih so opravljali študentsko delo, dva odstotka pa so predstavljali pomagajoči družinski člani ali zaposleni v drugih oblikah dela, na primer prek podjemnih pogodb.

Med delovno aktivnimi so bile tudi osebe, katerih delovni čas je bil krajši od polnega, vendar bi si želele delati več in so bile za to tudi takoj na voljo. Njihov delež je bil v prvem četrtletju 1,3-odstoten, kar predstavlja približno 12 tisoč delovno aktivnih. Bilo jih je približno toliko kot pred enim letom in za 7.000 manj kot v prvem četrtletju 2021, ko je bilo podzaposlenih 2,1 odstotka delovno aktivnih.

Poleg podzaposlenih med delovno aktivnimi so bile med neaktivnimi osebami tudi takšne, ki bi potencialno lahko postale dodatna delovna sila. V opazovanem četrtletju je pet odstotkov neaktivnih, starih od 15 do 74 let, želelo delati, a dela niso iskali ali pa so ga iskali, vendar niso bili takoj na voljo.