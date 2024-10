Gibanje Svoboda: Referenduma o JEK 2 ne bo #video

Potem ko so tako stranka SDS kot tudi SD in Levica predlagale preklic posvetovalnega referenduma o izvedbi JEK 2, so se tudi v največji koalicijski stranki Gibanje Svoboda odločili, da pobudo umaknejo iz procedure. Vodja poslanske skupine GS Nataša Avšič Bogovič je v izjavi za javnost povedala, da bodo zdaj vse napore vložili v pripravo zakona o projektu JEK 2, ki da mora vključevati vse varovalke, da se ne ponovi zgodba TEŠ.

"Danes se je sestal programski odbor Gibanje Svoboda. Sprejel je stališče, da bo stranki predlagal umik referendumske pobude," je uvodoma povedal minister Bojan Kumer.

Vodja poslanske skupine Nataša Avšič Bogovič je nadalje pojasnila, da bodo sedaj to pobudo na podlagi stališča umaknili iz procedure in vse napore vložili v pripravo zakona o projektu JEK 2, ki bo moral vključevati vse ključne varovalke, da se ne ponovi zgodba TEŠ.

Po besedah ministra Kumra bodo tako v novembru pripravili zakon o projektu JEK 2 z vsemi potrebnimi varovalkami. "Proces priprave zakona bo vključeval sodelovanje javnosti in kasnejše odločanje o sami investiciji. S tem bomo zagotovili maksimalno možnost transparentnosti," je povedal Kumer.

Zakonsko podlago za preklic referenduma pa bo jutri predstavila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

SDS za preklic referenduma o JEK 2

Kot je danes v izjavi za javnost pojasnil Zvonko Černač, je politično delovanje v zvezi s tem projektom oz. verodostojnost pred začetkom uradne kampanje glede posvetovalnega referenduma o izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem (JEK 2) močno omajano. "Referendumsko vprašanje se je zmanipuliralo, vladajoča koalicija, ki nosi največjo odgovornost, pa ni enotna," je poudaril Černač.

V SDS menijo, da bi imelo odločanje v teh razmerah dolgoročne negativne posledice tako za državo kot za ljudi in bi povzročilo velikansko škodo, ki je nobena vlada v prihodnosti ne bi mogla popraviti.

Do danes po poslančevih besedah volilnega računa še vedno ni odprla nobena od treh koalicijskih strank. V SDS so to naredili, a bodo račun zaprli, je napovedal in koalicijo pozval, da prekliče referendum. Če bo do njega prišlo, SDS v referendumski kampanji ne bo sodelovala, je bil jasen Černač.

Kot menijo v SDS, se morajo razmere zdaj najprej umiriti. "Ko se bo stanje izčistilo in ko bo prevzela odgovornost vlada, ki se bo zavedala strateškega pomena nadaljnje rabe nuklearne energije za proizvodnjo električne energije, in sicer v miroljubne namene, pa bomo predlog za izvedbo referenduma vložili ponovno," je še pojasnil Černač.

SDS svoj predlog za razpis posvetovalnega referenduma o izgradnji JEK 2 umaknila

SDS je januarja letos vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o izgradnji JEK 2 in manjših modularnih reaktorjev. Kmalu zatem so politični dogovor za referendum v letošnjem letu dosegle vse stranke, SDS pa je svoj predlog umaknila.

Predlog so nato vložili poslanci Svobode, SDS, NSi, SD in poslanca manjšin. Svoj podpis pod predlog sta umaknila poslanec Svobode Miroslav Gregorič in nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek.

Tudi SD za preklic referenduma

"Z vidika novih dejstev in okoliščin glede posvetovalnega referenduma o JEK 2, ki je sam po sebi v zadnjih tednih v javnosti sprožil številne polemike glede informiranosti o samem projektu, o tem, da so še danes neznanke glede številk, glede trajanja, glede tega, da je bilo vprašanje sugestivno. Predvsem z vidika dodatnih okoliščin prejšnjega tedna se nam zdi smotrno, da se na kolegiju predsednice DZ opravi razprava," je v izjavi za medije povedala podpredsednica SD Meira Hot.

V SD zato predlagajo, da bi na kolegiju preverili, kakšne možnosti določa poslovnik glede preklica referenduma. "Posvetovalni referendum zahteva načela transparentnosti, strokovnosti in ti dve načeli sta bili v zadnjih tednih omajani, zato menimo, da je naloga DZ, se najde možnost, da se referendum prekliče," je še poudarila Hot.

Od predsednice DZ pričakujejo, da bo odločitev sprejela do pojutrišnjem. Z začetkom volilne kampanje, torej v petek, referenduma ne bo več mogoče preklicati.

Sukič: V tej zagati smo se znašli zaradi SDS

"Ne smemo pozabiti, da smo se v tej zagati v veliki meri znašli zaradi SDS, saj je bila ta stranka ena glavnih protagonistk v jedrski koaliciji, ves čas je tudi pogojevala vsebine, tudi vsebine tega zavajajočega referendumskega vprašanja. Zdaj pa, ko ugotavlja, da se je javno mnenje po razkritju nekaterih informacij vznemirilo in po današnji anketi, ki jasno kaže, da 60 odstotkov ljudi meni, da nimajo zadostnih informacij, kar mi ves čas trdimo, se pa očitno umikajo nazaj," je opozorila Nataša Sukič iz Levice.

Kot je še dodala v Levici vztrajajo na tem, da se referendum izvede, ko bodo ljudem predstavljene vse potrebne informacije, tako kot piše v koalicijski pogodbi.



Glede na oktobrsko raziskavo Vok populi za časnik dnevnik, bi gradnjo drugega bloka nuklearke (Jek 2) podprlo 59,4 odstotka vprašanih, medtem ko je bila podpora januarja 68,6-odstotna. Odgovarjanje na dejansko referendumsko vprašanje je prineslo več neopredeljenih. Da nimajo dovolj informacij o gradnji Jeka 2, je odgovorilo več kot 64 odstotkov vprašanih.

Cerar: Referendum bi bilo mogoče preklicati



Na predlog SDS se je odzval tudi pravnik in nekdanji premier Miro Cerar. Po njegovem mnenju bi bilo mogoče referendum preklicati, kot predlagajo v SDS. A to bi moral DZ storiti še pred začetkom uradne referendumske kampanje, ocenjuje Cerar.



Takšna logika sicer po njegovi oceni ne bi bila vzdržna, če bi referendum predlagali volivci. Ker pa ga je predlagal državni zbor in gre le za posvetovalni referendum, ga je torej po njegovem mnenju v tej fazi še mogoče preklicati.



To bi DZ lahko storil z enakim aktom, kot je bil ta, s katerim so referendum razpisali, in z enako zahtevano večino poslanskih glasov. Hkrati pa bi morali ugotoviti še obstoj zelo utemeljenih razlogov za preklic referenduma, je dodal Cerar.



Ob tem se Cerar sprašuje tudi o korektnosti in zakonitosti takšnega referenduma. Kot pravi so zdaj na potezi poslanci in strokovne službe DZ, ki bodo morali ovrednotiti, ali so razlogi za preklic referenduma podani, je še dodal Cerar.