Premik ure na zimski čas: krajši dnevi so pred nami

Kmalu bo ponovno čas za premik ure na zimski čas. Letos bomo kazalce za eno uro nazaj premaknili v noči s sobote na nedeljo. To se bo zgodilo, ko se bo ura s 3. ure premaknila na 2. uro. Ta sprememba nas popelje v zimski čas, ki prinaša krajše dneve in zgodnejše večere.

Ura se bo v noči s sobote na nedeljo premaknila za eno uro nazaj. Foto: Shutterstock

Za marsikoga je prilagoditev na krajše dneve izziv. Manj svetlobe vpliva na naše razpoloženje, energijo in telo, zato je pomembno, da v tem času ohranjamo zdrav ritem življenja, ki vključuje gibanje na svežem zraku, zdravo prehrano in kakovosten spanec. To nam lahko učinkovito pomaga, da prebrodimo prehod v temnejši del leta.

Poskrbite za pozitivno energijo tudi ob krajših dneh. Foto: Shutterstock

