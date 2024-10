Inovativen napitek, razvit v sodelovanju Vindije in Polleo Sporta

Foto: POLLEO SPORT D.O.O.

Odobrili so ga nutricionisti, obožujejo ga vsi

V sodelovanju s Polleo Sportom je Vindija ustvarila mlečne napitke, obogatene s proteini whey – visokovrednimi proteini sirotke, ki so zaradi svojih visokih hranilnih vrednosti prava izbira za optimalne rezultate vadbe in hitrejše okrevanje po treningu, ko telo še posebej potrebuje proteine za izgradnjo in okrevanje mišic. "Proteini so poleg vode najpomembnejši gradbeni del našega telesa, kar dokazuje že ime, ki izvira iz grške besede protos, kar pomeni prvi, pred vsemi. Takšni izdelki vsebujejo t. i. kompletne proteine, torej vse esencialne aminokisline, ki jih naše telo izjemno potrebuje, vendar jih ne more samo proizvajati. Zato lahko izbira kakovostnega proteinskega obroka naredi veliko razliko, ko gre za zdravje in moč. Veseli me, da bo novi mlečni napitek 'z bregov Polleo Whey Protein postal nepogrešljivi del dnevne rutine številnih ljubiteljev proteinskih napitkov in vseh, ki bodo to šele postali. Z visoko vsebnostjo beljakovin in nizko vsebnostjo maščob je napitek 'z bregov Polleo Whey Protein hranilen obrok, ki je lahek in zaradi sirotkinih beljakovin lahko prebavljiv ter ne vsebuje laktoze in dodanih sladkorjev," je poudarila nutricionistka Karmen Matković Melki.

Podrobnosti, ki naredijo razliko

Poleg tega, da je bogat z beljakovinami, 'z bregov Polleo Whey Protein vsebuje manj sladkorja v primerjavi z obstoječimi izdelki na trgu, ima nizko vsebnost maščob in ne vsebuje laktoze. Na voljo je v dveh okusih, ki zadovoljita različne okuse potrošnikov – čokolada, z bogatim in intenzivnim okusom, ki zagotavlja popoln užitek po napornem dnevu ali treningu, in vanilja, z lahkotnim in osvežilnim okusom, idealna za vsakodnevno uživanje. Ta napitek, obogaten s proteini, je popolna izbira za vse – od aktivnih posameznikov do tistih, ki želijo izboljšati svojo prehrano in uživati v okusnih napitkih.

"Sodelovanja cobranding izbiramo izključno s partnerji, ki delijo enake vrednote kot mi, zato smo izjemno ponosni, da je Vindija za sodelovanje takšne vrste izbrala prav Polleo Sport. Veseli nas, da se tradicionalno podjetje, kot je Vindija, pozitivno odziva na spremembe in odgovarja na trende na trgu. V Polleo Sportu vedno stremimo k ponujanju inovativnih izdelkov, ki izboljšujejo življenjski slog naših kupcev. Razvoj 'z bregov Polleo Whey Proteina je bil čudovit proces in komaj čakamo, da vidimo, kako ga bo trg sprejel," je poudarila Virna Pukšec iz Polleo Sporta.

Najboljše iz sveta fitnesa in nutricionizma 'z bregov Polleo Whey Protein bo od oktobra na voljo v vseh poslovalnicah Polleo Sport in na www.polleosport.si. Eno je gotovo – na trg prihaja inovativen napitek, ki prinaša najboljše iz sveta fitnesa in nutricionizma.



"V Vindiji smo vedno bili inovatorji in vodilni v razvoju novih trendov, med prvimi na Hrvaškem in v regiji smo na trg poslali izdelke, obogatene s proteini. Nenehno postavljamo visoke standarde kakovosti in inovacij, prilagajamo se zahtevam sodobnega potrošnika. Blagovna znamka 'z bregov Protein je danes vodilna na trgu v kategoriji mlečnih proteinskih izdelkov, svojo ponudbo pa nenehno širimo, da bi zadovoljili potrebe potrošnikov, ki imajo aktiven in zdrav življenjski slog," so zaključili v Vindiji.

