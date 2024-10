Foto: CATL CATL je razvil baterijo, ki je usmerjena v priključne hibride in jim bo po tovarniških podatkih lahko zagotovila do 400 kilometrov dosega. To je primerljivo z nekaterimi današnjimi manjšimi električnimi avtomobili. CATL bo baterijo z nazivom Freevoy najprej ponudil kitajskima proizvajalcema Li Auto in Changan.

Baterija vključuje natrij-ionsko tehnologijo, kar ji omogoča normalno uporabnost pri izredno nizkih temperaturah do -40 °C in polnjenje pri temperaturah do -30 °C. Prednost baterije je tudi v ultra hitrem polnjenju, saj naj bi bilo mogoče v desetih minutah pridobiti tudi do 280 kilometrov dosega. Tehnične podrobnosti baterije, kar velja tudi za njeno kapaciteto in energijsko gostoto, še niso znane.

CATL je največji svetovni proizvajalec baterij za vozila, kjer so imeli letos 38-odstotni delež trga. Sledita še kitajski BYD (15 %) in južnokorejski LG (13 %).

Letos na Kitajskem 80-odstotna rast prodaje priključnih hibridov

Baterija obeta velik preskok v uporabnosti in smiselnosti priključnih hibridov. Ti danes le redko nudijo več kot sto kilometrov realnega dosega. CATL je baterijo razvil zaradi povečanega zanimanja za priključne hibride na Kitajskem. V prvih devetih mesecih je njihova prodaja letos poskočila za 80 odstotkov (tri milijone vozil), prodaja povsem električnih avtomobilov pa je na Kitajskem letos zrasla za 18 odstotkov (4,1 milijona vozil).

Del segmenta priključnih hibridov so tudi tako imenovani podaljševalniki dosega, ki so na Kitajskem prav tako priljubljeni. Pri teh kolesa vedno poganja elektromotor s pomočjo energije v bateriji, klasični motor z notranjim zgorevanjem pa služi kot dodatni generator za električno energijo.