Nekdanji poslanec SDS Anže Logar je že ob izstopu iz stranke napovedal, da bo ustanovil svojo stranko, in namignil, da bi se lahko imenovala Demokrati, danes pa je to za N1 tudi potrdil. Danes je sicer sledil že peti izstop iz SDS, zapustil jo je še Matjaž Vede, ljubljanski mestni svetnik, ki je hkrati izstopil tudi iz svetniške skupine SDS. Tudi on je član Logarjeve Platforme sodelovanja.

"Sporočam, da sem danes uradno izstopil iz stranke, katere član sem bil več kot 17 let. Razlogi za to odločitev so tako vsebinski kot tudi osebni. Moji pogledi na razvoj politike v Sloveniji se v zadnjem času razlikujejo od usmeritev, ki jih zagovarja stranka," je Vede zapisal na družbenem omrežju X.

SDS je včeraj zapustil Igor Horvat, še pred njim pa so stranko zapustili najprej Anže Logar, sledila pa sta še Eva Irgl in Dejan Kaloh. Zadnja dva bosta postala tudi člana Logarjeve stranke Demokrati.

Logarjeva stranka bo ustanovljena 16. novembra v Mariboru

Anže Logar je že ob izstopu napovedal, da bo ustanovil novo stranko. To ime so izbrali ker – kot pravi Logar – "poudarja to, kar želimo s to politično potjo predstaviti. Torej politično širino, ki posluša, ki ji je jasno, katere reforme mora narediti, in katere primarna naloga je, da poišče soglasje za te reforme," je dejal za N1 in dodal, da bo stranka ustanovljena 16. novembra v Mariboru.