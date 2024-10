Čas je za el clasico, prvič z Mbappejem in Flickom

Na Pirenejskem polotoku je ta konec tedna vse v znamenju večnega derbija v Madridu. Real bo v soboto v prvem el clasicu v tej sezoni pričakal vodilno Barcelono, ki v Madrid prihaja s prednostjo treh točk. Večna španska rivala sta med tednom blestela v ligi prvakov in se znesla nad nemškima velikanoma. Oblakov Atletico bo po bolečem porazu v Evropi proti Lillu gostoval v Sevilli pri Betisu, kjer se bo čez dva tedna v konferenčni ligi mudilo tudi Celje. V uvodni tekmi 11. kroga se bosta danes pomerila Espanyol in Sevilla.

V soboto se bosta ob 21. uri udarila Real in Barcelona. To bo prvi el clasico za Kyliana Mbappeja, najdražjega belega baletnika, prav tako pa tudi za nemškega stratega Hansija Flicka, ki v tej sezoni odlično vodi Barcelono.

Kylian Mbappe in Vinicius Junior bosta sodelovala prvič na večnem španskem derbiju. Foto: Reuters

Na stadionu Santiago Bernabeu bo prišlo do zanimivega obračuna med brazilskima reprezentantoma Viniciusom Juniorjem in Raphinho. Prvi je v torek Realu do neverjetnega preobrata proti Borussii Dortmund (od 0:2 do 5:2) v ligi prvakov pomagal s hat-trickom, tri zadetke pa je dan pozneje na dvoboju med Barcelono in Bayernom (4:1) dosegel tudi Raphinha.

Katalonci vodijo v la ligi. Pod vodstvom Flicka so zmagali na devetih od deset tekem. Izgubili so le proti Osasuni, ko so zaradi bližajoče se tekme lige prvakov spočili nekaj zvezdnikov. Real na derbiju ne bo mogel računati na prvega vratarja Thibauta Courtoisa, tako da bo med vratnici stopil Andrij Lunin, pri Barceloni pa po poškodbi Marc-Andreja ter Stegna vztraja Inaki Pena. Poljski povratnik med aktivne nogometaše Wojciech Szczesny še ni prejel priložnosti.

Barcelona vstopa v derbi v Madridu s tremi točkami prednosti pred Realom. Foto: Reuters

Real bo v obrambi pogrešal Danija Carvajala, v napadu ne bo Rodryga, Ferland Mendy pa bo skušal zaustaviti čudežnega najstnika v vrstah Barcelone Lamineja Yamala. Pri Kataloncih so se Frenkie de Jong, Gavi in Dani Olmo vrnili v pogon, tako da bodo kandidirali za srečanje. Na seznamu poškodovanih poleg prvega vratarja ter Stegna ostajajo Ronald Araujo, Ferran Torres, Marc Bernal in Andreas Christensen.

Verjetni začetni postavi: Real Madrid: Lunin, Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Barcelona: Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Yamal, Fermin, Raphinha, Lewandowski

Špansko prvenstvo, 11. krog:

Petek, 25. oktober:

Sobota, 26. oktober:

Nedelja, 27. oktober:

Ponedeljek, 28. oktober:

Lestvica: