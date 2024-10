Elena Zavadlav Ušaj, nekdanja poslanka in aktualna državna svetnica, je danes izstopila iz stranke SDS, je razvidno iz njenega zapisa na družbenem omrežju Facebook. Po njenih napovedih se bo pridružila Demokratom Anžeta Logarja, poroča Reporter.

"V življenju se večkrat znajdemo na križpotju in takrat moramo izbrati eno pot naprej. V tem križpotju sem izbrala Platformo sodelovanja zaradi sprememb in večje možnosti politične širine sodelovanja v korist Slovenije," je zapisala.

Kot pravi, s tem daje možnost SDS, da se na Goriškem razvija po poti, ki si jo je začrtala. Sama želi, je zapisala, s somišljeniki po poti politike, kjer ni izključevanja. Odločitev je sprejela po izčrpnem pogovoru z Logarjem, je še dodala Zavadlav Ušaj, ki je bila članica SDS deset let.

"Na politično stranko gledam kot na podjetje, ko v njem ne vidiš več izzivov in čutiš, da je čas za spremembe, se moraš odločiti za novo pot za dobrobit vseh. Zato je sedaj prišel čas, ko stopam na novo pot, ker vem, da je potrebno narediti korak naprej, da lahko naredimo še več s ciljem uspešne Slovenije in boljšega življenja v njej. Verjamem, da bomo znali preseči meje ter s skupnimi močmi in sodelovanjem uspeli," lahko preberemo v njeni objavi.