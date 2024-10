Janša Toninu: Bojim se, da ste nepovratno zamočili

Prvak SDS Janez Janša se je danes odzval na sobotne besede predsednika NSi Mateja Tonina o povezovanju razdrobljenih sil na desni, ki bi skupaj s SDS lahko v prihodnjih letih oblikovale novo vlado. Na omrežju X se je Janša vprašal, ali ni to račun brez krčmarja, in dodal, da se boji, da je NSi nepovratno zamočila.

Matej Tonin, ki mu je kongres stranke NSi v soboto podelil še en dveletni mandat na čelu stranke, je v nagovoru na kongresu dejal, da lahko iz razdrobljenih sil na desni oblikujejo močno politično silo, ki bo skupaj s SDS lahko v prihodnjih letih oblikovala novo vlado. "In ta vlada bo končno imela priložnost, da bo odpravila vse tiste neumnosti, ki jih je zdaj naredila Golobova vlada," je v soboto dejal Tonin.

Hm? Da ni tole račun brez krčmarjev, @MatejTonin?



Kot pravi @AnzeLog, bi delal koalicijo z levico, če bi zmagal. Kar seveda ne bo, ker so mu namenili vlogo Viranta in ne Jankovića.



A tudi ob zmagi @strankaSDS Logar sodelovanje v koaliciji pogojuje s povabilom levim strankam in… https://t.co/wOD6pcAlpL — Janez Janša (@JJansaSDS) October 20, 2024

"Hm? Da ni tole račun brez krčmarjev," pa se je v današnjem zapisu na družbenem omrežju odzval prvak SDS Janša. Ob tem se je obregnil ob nekatere napovedi zdaj že nekdanjega člana SDS Anžeta Logarja, ki ustanavlja novo stranko, češ, da bi v primeru zmage delal koalicijo z levosredinskimi strankami, pa tudi sodelovanje v koaliciji, ki bi jo vodila SDS, "pogojuje z vabilom levim strankam in ne NSi".

Logar z Janšo v koalicijo le, če bo v vladi tudi leva stranka

Logar je namreč za Televizijo Slovenija pred dnevi na vprašanje, ali se bo pridružil koaliciji, če bo relativna zmagovalka volitev SDS z Janšo, odgovoril: "Če bo sestavil vlado z največjo stranko na levi, na levem polu."

Zato se Janša sprašuje, kje v tej formuli vidijo NSi? Pa tudi, ali da bo SDS "delala koalicijo s stranko Pogorelcev in Ljudmil". Očital jim je namreč, da so iz stranke pregnali njenega ustanovitelja Lojzeta Peterleta. Slednji se sobotnega kongresa ni udeležil, potem ko je bil v javnih izjavah kritičen do aktualnega vodstva.

Ob Toninovih kritikah vlade Roberta Goloba pa je Janša prst uperil nazaj v NSi: "Jokate nad Golobom, dve leti pa ste mu držali štango in omogočili, da še vedno dela škodo ljudem in državi. Sorry, zamočili ste. Bojim se, da nepovratno".