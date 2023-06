V Rušah želijo ustaviti postopek umeščanja vetrnic na Pohorju

"Opozarjamo, da bi takšen poseg v naravo povzročil nepopravljivo škodo za okolje in ogrozil turistični potencial območja," so zapisali v ruškem občinskem odboru stranke Gibanje Svoboda. Fotografija je simbolična.

"Opozarjamo, da bi takšen poseg v naravo povzročil nepopravljivo škodo za okolje in ogrozil turistični potencial območja," so zapisali v ruškem občinskem odboru stranke Gibanje Svoboda. Fotografija je simbolična. Foto: Getty Images

Ruški občinski svetniki so na četrtkovi seji soglasno zavrnili že leta 2021 potrjeni podpis dogovora o služnostnih pravicah družbi Energija na veter za potrebe izgradnje kablovoda na Pohorje, kjer to podjetje načrtuje postavitev 56 vetrnih elektrarn. Ob tem so vlado pozvali, da ustavi postopek umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorju.

Investitor je vlogo za sklenitev služnostne pogodbe vložil septembra 2020, občinski svet v prejšnji sestavi pa je novembra 2021 podal soglasje. Kot so pred četrtkovo sejo v gradivu pojasnili na občini, se je v zadnjih dveh letih pojavila vrsta novih vprašanj, zato je občina podprla pobudo Partnerstva za Pohorje, da je za takšen projekt treba začeti postopek sprememb državnega prostorskega načrta.

Ruška občina tako julija lani, ko je prejela ponudbo za sklenitev pogodbe za ustanovitev služnosti v javno korist, te ni podpisala. Za takšen korak so se odločili, ker je območje širitve starih in postavitve novih dostopnih poti slabo definirano, ministrstvo pa jih je obvestilo, da jim nadomestilo za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter po uredbi ne pripada.

Občine še niso vprašali za mnenje

Po njihovih podatkih vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja po integralnem postopku obravnava ministrstvo za naravne vire in prostor, ki pa jih še ni pozvalo k sodelovanju oziroma morebitni izdaji mnenja o sprejemljivosti gradnje kablovoda za vetrne elektrarne. Te naj bi sicer stale na zemljiščih občine Slovenska Bistrica. Investitor je aprila podal zahtevo za omejitev lastninske pravice in služnosti v javno korist, ki ji ruška občina nasprotuje, za zdaj pa postopek odločanja še teče.

Ponovno razpravo v zvezi s tem projektom je že na prejšnji seji občinskega sveta zahtevala svetinška skupina Gibanja Svoboda. "Gre za kablovod, ki bi povezoval vetrne elektrarne na vrhu Pohorja z distribucijskim omrežjem električne energije. Opozarjamo, da bi takšen poseg v naravo povzročil nepopravljivo škodo za okolje in ogrozil turistični potencial območja," so zapisali v ruškem občinskem odboru te stranke.

V Rušah in Slovenski Bistrici so proti gradnji

Ruški občinski svet je sklepe, s katerimi zavrača gradnjo vetrnih elektrarn na Pohorju, sprejel isti dan, ko so o tem razpravljali tudi svetniki občine Slovenska Bistrica. Ti so na četrtkovi izredni seji prav tako brez glasu proti potrdili obvezno razlago prostorskih ureditvenih pogojev na območju občine, s katero so investitorje dodatno opozorili, da lahko na območjih kmetijskih zemljišč gradijo le male vetrne elektrarne do nazivne moči enega megavata.

Župan Ivan Žagar je prepričan, da bi morala glavno vlogo pri odločanju o tako velikem projektu prevzeti država in da bi investitor moral zaprositi za spremembo državnega prostorskega načrta, ne pa da se temu izogiba z drobljenjem projekta na več manjših. To zakonodaja dopušča, če gre za vetrne elektrarne z močjo manj kot deset megavatov.

Projektant: Mogoče vplive na naravo smo dobro preučili

Projektna družba Energija na veter, ki pripravlja projekt, je že večkrat zagotovila, da so pri pripravi projekta s pomočjo stroke dobro preučili mogoče vplive na naravo. Da so se projekta, ki je tudi del posodobljenega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta do leta 2030, lotili skrbno in s pomočjo stroke, še zatrjujejo ter dodajajo, da gradnja in obratovanje vetrnih elektrarn ne bosta povzročala čezmernih obremenitev okolja, vplivi na gozd pa naj bi bili nebistveni, saj ne bo prišlo do resnejšega manjšanja gozdnih površin. V študijah je bilo namreč ugotovljeno, da bo posek gozda predstavljal manj kot 0,02 odstotka gozda na Pohorju.