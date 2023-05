Nejasno lastništvo investitorja v 56 vetrnic na Pohorju

Pred kratkim smo poročali o 56 vetrnih elektrarnah, ki naj bi zrasle na Pohorju. Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja po integralnem postopku in je razdrobljen na več manjših projektov, za katere so bile vloge oddane posebej. Kot poroča portal Necenzurirano.si, je razlog za to pospešitev postopka pridobivanja dovoljenj, saj s tem posamezna elektrarna ne presega nazivne moči, večje od deset megavatov. Na ta način investitorju ne bo treba čakati na sprejetje novega državnega prostorskega načrta, kot bi morali, če bi moč presegala to mejo. Na ta način bo svoje pomisleke in nasprotovanja precej težje uveljavljala tudi civilna iniciativa iz Slovenske Bistrice, ki projektu močno nasprotuje.

Nasprotniki projekta vetrnih elektrarn opozarjajo pred številnimi posegi v naravo, ki jih bo zahtevala gradnja na Pohorju, na območju Areha, Rogle in Treh Kraljev. Med drugim opozarjajo pred obsežnimi izseki gozdov za gradnjo vetrnic in položitev kablovodov ter razširitvijo dovoznih cest. Projekt bi grobo posegel v neokrnjeno naravo, nasprotniki pa opozarjajo tudi na potencialno nevarnost zaradi onesnaženja vodnih virov.

Na Necenzurirano.si so preverili, kdo je investitor v ta 250 milijonov evrov vreden projekt. Glavni vlagatelj je podjetje Energija na veter, ki je imelo lani 63 tisoč evrov prihodkov in 900 evrov dobička. Zaposleno ima eno osebo, in to za omejen delovni čas, poročajo. Ugotavljajo, da se v ozadju gradnje verjetno skrivajo drugi, finančno močni igralci, ki za zdaj ostajajo nerazkriti.

Direktor podjetja Energija na veter je Mitja Hertiš, ki se za zdaj v javnosti pojavlja kot edino ime za projektom vetrnic na Pohorju. Gre za podjetnika, ki se je zadnje desetletje ukvarjal s projekti vetrnih elektrarn, sončnimi elektrarnami na ključ in prodajo rabljenih avtomobilov, v lasti pa ima češko podjetje Petrol Future, s katerim letno ustvari od 300 do 500 tisoč evrov prihodkov.

Švicarski lastnik Energije na veter

Od jeseni 2020 je podjetje Energija na veter v rokah švicarske družbe WOC Group AG, ki je takrat vanj vložila za dober milijon evrov kapitala. Zastopnika WOC Group AG sta Mitja Hertiš in Petra Rihar, v Švici živeča odvetnica, ki je specializirana za reševanje sporov in postopke arbitraže. Švicarska družba, ki ima 100 tisoč švicarskih frankov osnovnega kapitala, ima poštni nabiralnik na naslovu pravne pisarne v Zürichu, kjer je zaposlena Riharjeva.

Hertiš je za Necenzurirano.si povedal, da je finančna konstrukcija "sestavljena iz več virov, kot je to pravilo pri večjih investicijskih projektih", omenil pa je tudi, da računajo na evropska sredstva za obnovljive vire energije.

Švicarska družba, ki bo financirala projekt na Pohorju, ima isto ime kot nemško podjetje WOC Group, ki se ukvarja s pripravo in financiranjem projektov s področja obnovljivih virov energije in je sicer v lasti ameriške investicijske družbe White Owl Compan. Hertiš vsakršno povezavo s temi družbami zanika.

Projekt le za prodajo naprej?

Pojavljajo se ugibanja, da bi lahko podjetje Energija na veter zgolj pripravilo projekt na Pohorju, ki bi ga nato zgradil drug, precej večji vlagatelj. V tem primeru bi zanj pridobilo vsa potrebna dovoljenja, nato pa ga prodalo naprej, in po ocenah zanj iztržilo od 25 do 30 milijonov evrov.

Med Hertiševimi sodelavci na dosedanjih energetskih in drugih projektih sta Zlatko Žilarević, lastnik hotela Areh, s katerim imata skupno podjetje, in Marko Davorin Kokol, lastnik podjetja Energo-Maks Energija, ki mu v začetku lanskega leta ni uspelo dobiti gradbenega dovoljenja za malo vetrno elektrarno v Kalšah na Pohorju. Rdečo luč mu je prižgala upravna enota v Slovenski Bistrici.

Spodbuda projektu še iz časa Janševe vlade

Odvetnik Marka Davorina Kokola, enega od poslovnih partnerjev Mitje Hertiša pri projektih vetrnih elektrarn, je Franci Matoz, ki je dolgoletni odvetnik nekdanjega premierja Janeza Janše. Njegova vlada je bila gradnji vetrnic na Pohorju zelo naklonjena in je projekt uvrstila med investicijske "prvokategornike", s katerimi je želela omiliti gospodarsko škodo, ki jo je pustila epidemija, in ki jim je zagotovila "koordinirano in pospešeno obravnavo v postopkih".

Podjetje Energija na veter je v času prejšnje vlade od države pridobilo tudi stavbno pravico za gradnjo šestih vetrnih elektrarn na njenih zemljiščih na Rogli, ki velja do leta 2070. Pogodba o ustanovitvi te pravice je bila podpisana konec junija 2020, podjetje pa je zanjo skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, ki ga je tedaj vodila nekdanja ministrica za kmetijstvo Irena Majcen, plačalo 12.326 evrov.