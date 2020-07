V prostorih nekdanjega zloglasnega hotela pripravljajo rdečo cono #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Postelje v prenovljenem lenarškem domu starejših, nekoč zloglasnem hotelu Črni les, so še naprej prazne. Lastnik je roko državi ponudil že ob prvem valu epidemije in naletel na gluha ušesa. Ponudbe pristojna ministrstva niso sprejela. Zato so dom zdaj pripravili za rdečo cono, če bi v matičnem lenarškem domu, tako kot v prvem valu, spet udaril novi koronavirus. V prihodnjih dneh bodo v nove sobe začeli nameščati tujce, ki v času osamitve ne morajo bivati v hotelih, pa tudi vse tiste, ki karantene ne morejo prestajati doma.

Vodstvo lenarškega doma je že pred meseci nove sobe ponudilo državi za namestitve okuženih iz drugih domov, ki ne potrebujejo hospitalizacije, a pristojna ministrstva ponudbe za zdaj še niso sprejela, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. "Vsi v domovih menimo, da je najbolj primerno, da se vsi, ki so okuženi, zares umaknejo iz okolja, kjer so zdravi ljudje," je dejal direktor Doma svetega Lenarta Zlatko Gričnik.

Za karanteno je rezervirano vse prvo nadstropje

Čez nekaj dni bodo v sobe začeli nameščati tiste, ki karantene ne morejo preživljati doma, pa tudi tujce, ki med osamitvijo ne morejo bivati v hotelih. "Vsaka soba je opremljena z negovalno posteljo, nočno omarico, garderobno omarico, mizo in stolom," pripoveduje Gričnik. Za karanteno je rezervirano vse prvo nadstropje z 19 sobami za skupno 25 ljudi, če bosta karanteno tu skupno preživljala po dva družinska člana.

Gre za povsem na novo urejene sobe in druge prostore. Skupni prostor bo sicer za vse, ki bodo v bližini Lenarta preživljali karanteno, prepovedano območje, razlaga Gričnik: "Vsak bo moral biti v sobi, takšna so pravila karantene, tako da se ne smejo družiti med sabo, tudi vse obroke jim dostavijo do sobe."

Upoštevanje karantene bodo po potrebi nadzorovali tudi policisti

Prepovedano bo tudi gibanje po lično urejenem vrtu in parku. Podnevi bodo upoštevanje karantene nadzorovali zaposleni v domu, ponoči varnostna služba, po potrebi pa tudi policija. Možnost prenosa okužbe med sobami naj bi zmanjševalo tudi posebno prezračevanje.

"Vsaka soba je tudi samostojno prezračevana, tako da ni centralnega prezračevalnega sistema, zato ni mešanja zraka," je dejal Gričnik. Pogodba z državo je že podpisana, še ta teden bodo sobe za karanteno pregledali in prevzeli uslužbenci zdravstvenega ministrstva. Vse stroške namestitve okuženih bo poravnalo ministrstvo za zdravje, so še poročali na Planetu.