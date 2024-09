V prometni nesreči med Idrijo in naseljem Vojsko umrl 34-letni voznik

V sredo ponoči se je na cesti med Idrijo in Vojskim zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 34-letni voznik osebnega avtomobila, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. V nepreglednem ovinku je zadel strmo skalnato brežino in zaneslo ga je 15 metrov pod cesto, v strugo potoka Nikova. Voznik je ostal ukleščen v vozilu.