Navsezgodaj umrl 18-letni motorist na območju Škofje Loke

Škofjeloške policiste so okoli 7. ure zjutraj obvestili o hudi prometni nesreči, v kateri je bil udeležen 18-letni voznik motorja. Po doslej zbranih podatkih je z motorjem v blagem levem ovinku zapeljal desno s ceste in na travnati brežini trčil v drevo. Zaradi hudih poškodb je na kraju umrl.

Kot so še sporočili s Policijske uprave Kranj, je 18-letnik uporabljal motoristično čelado.

Ponesrečenemu so pomoč na kraju nudili zdravstveno osebje in gasilci.

Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče.

O ugotovitvah bodo obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.

Čelno trčenje na izvozu predora Karavanke

Gorenjski policisti so sicer ponoči, nekaj čez polnoč obravnavali še prometno nesrečo na izvozu predora Karavanke proti notranjosti naše države.

Zaletela sta se dva tujca, k sreči so se udeleženci lažje poškodovali. Foto: PU Kranj

67-letni voznik, državljan Grčije, je vozil iz predora Karavanke proti Kranju in kmalu po izvozu zapeljal levo na nasprotno smerno vozišče, po katerem je takrat pravilno pripeljal drugi tuji voznik in z avtomobilom čelno trčil v njegov avtomobil ter povzročil prometno nesrečo.

Lahko telesno poškodovani so bili voznik in dve potnici v udeleženčevem avtomobilu. Na kraju jim je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in jih z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Na kraju so bili tudi gasilci. Policisti za 67-letnega voznika vodijo prekrškovni postopek, so še sporočili iz Policijske uprave Kranj.