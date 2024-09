Delovna nesreča v Kranju: 22-letni fant v bolnišnici podlegel poškodbam

V soboto zjutraj je na enem od gradbišč na območju Kranja prišlo do delovne nesreče. Pri padcu z višine se je hudo poškodoval 22-letni gradbeni delavec. Kljub zdravstveni oskrbi je danes ponoči umrl. Policisti dogodek še preiskujejo, tudi v smeri kaznivega dejanja zoper splošno varnost ljudi in premoženja, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Ponesrečenemu 22-letniku je sicer že na kraju nesreče pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga nato z reševalnim vozilom prepeljalo v bolnišnico, a so bile poškodbe prehude.

O nesreči je bila obveščena tudi delovna inšpektorica, ki si je ogledala prizorišče.

Policisti zdaj nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah in vodijo postopek tudi v smeri kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper splošno varnost ljudi in premoženja. O ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so še poudarili na Policijski upravi Kranj, več podrobnosti o preminulem in kraju nesreče pa niso razkrili.