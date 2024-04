Hudi delovni nesreči: 55-letnik na kraju umrl, 18-letnik se bori za življenje

V soboto okoli 12. ure se je med opravljanjem gradbenih del poškodoval 18-letnik. Na gradbeni oder je nosil železno palico, s katero je zadel električno napeljavo, zaradi udara elektrike izgubil ravnotežje in padel tri metre globoko. Pri tem je utrpel hujše telesne poškodbe in bil prepeljan v ljubljanski UKC, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Še eno delovno nesrečo s smrtnim izidom so ljubljanski policisti v petek obravnavali v Šiški, kjer je 55-letnika ob tovorno vozilo stisnil bager.

Osemnajstletnik je med opravljanjem gradbenih del padel z gradbenega odra in pri tem utrpel hude telesne poškodbe. Odpeljali so ga v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo, so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti so opravili ogled kraja nesreče in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. O dogodku so obvestili tudi delovnega inšpektorja.

V delovni nesreči življenje izgubil 55-letni moški

V petek okoli 9. ure so ljubljanski policisti obravnavali delovno nesrečo na območju Šiške. Po do zdaj zbranih obvestilih je moški, voznik tovornjaka, na gradbišču čistil nakladalni del tovornega vozila. Vanj je med vzvratno vožnjo trčil bager in ga stisnil ob tovorno vozilo. Moški je pri tem utrpel hude poškodbe in na kraju nesreče umrl.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil. O tragični nesreči so obvestili delovnega inšpektorja.