V pripravi ukrepi za zaustavitev negativnih kadrovskih trendov v Slovenski vojski

Po eni strani želijo problematiko reševati z urejanjem statusa oz. položaja vojakov, da bi ljudi obdržali v sistemu in poskrbeli za urejen izstop iz njega, po drugi strani s promocijo poklica in pridobivanjem novih kadrov med mladimi.

Po eni strani želijo problematiko reševati z urejanjem statusa oz. položaja vojakov, da bi ljudi obdržali v sistemu in poskrbeli za urejen izstop iz njega, po drugi strani s promocijo poklica in pridobivanjem novih kadrov med mladimi. Foto: STA

Delovno skupino, ki jo vodi Boštjan Šefic, je minister za obrambo Karl Erjavec ustanovil januarja. Ocenjujejo, da so ukrepi in aktivnosti potrebni na več področjih. Po eni strani želijo problematiko reševati z urejanjem statusa oz. položaja vojakov, s čimer bi ljudi obdržali v sistemu in poskrbeli za urejen izstop iz njega, po drugi strani pa s promocijo poklica in pridobivanjem novih kadrov med mladimi.

Ocenjujejo, da bi del ukrepov lahko izpeljali v okviru veljavne zakonodaje, pri nekaterih pa brez spremembe zakonov ne bo šlo. Na ministrstvu želijo, da bi tudi v dialogu s sindikati in vrhom vojske predloge ukrepov pripravili do konca julija, jih še letos izpeljali in da bi v prihodnjem letu že veljali.

Med drugim želijo večji in ustreznejši fond stanovanj za vojake

Trenutno predvidene aktivnosti za izboljšanje položaja pripadnikov vojske naj ne bi posegale v enotni plačni sistem javnega sektorja. Vzpostaviti želijo na primer večji in ustreznejši fond stanovanj, ki bi bila na voljo vojakom, iščejo pa tudi možnosti, kako vojakom, ki so zaposleni za določen čas in morajo po 45. letu vojsko zapustiti, pomagati pri prehodu v civilno življenje.

Razmisleki gredo v smeri, da bi se morali s tem vprašanjem začeti ukvarjati bistveno prej, vojakom pravočasno predstaviti možne alternative ter jim nato glede na njihovo izbiro nadaljnje poti ponuditi bodisi prekvalifikacijo bodisi ob odhodu določen znesek – lahko kot enkratno izplačilo, rento za določen čas ali subvencijo pri vzpostavljanju lastne podjetniške poti.

Prehod vojakov na uradniška delovna mesta brez javnega razpisa

O različnih možnostih naj bi se usklajevali tudi z ministrstvoma za finance in delo. Na prihodnji seji pa naj bi vlada predvidoma imela na mizi tudi informacijo glede prehoda vojakov na uradniška delovna mesta. Ta bi potekal brez javnega razpisa, vojaki pa bi na novo delovno mesto prenesli plačne razrede, ki so jih dosegli z napredovanji.

O nekaterih ukrepih bodo razpravljali tudi na ponedeljkovem sestanku s sindikati. Na mizi naj bi bila med drugim analiza posebnosti vojaškega poklica in osnutek sklepa o določitvi dodatka za dosegljivost, ki ima podlago v Zakonu o službi v Slovenski vojski.